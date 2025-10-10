29 perce
A volt tatabányai judósra újabb örömök várnak, új szerepben Ungvári Miklós
Tatabányára igazolt 2011-ben. Akkor az olimpiára készült, most Ungvári Miklós új szerepben.
Friss hírként érkezett a volt tatabányai judós, újabb örömök elé néz. A 44 éves Ungvári Miklós új szerepkörben próbálhatja ki magát. Lehetséges, hogy a kisbaba, édesapja születésnapján látja meg a napvilágot.
Ungvári Miklós új szerepben
Ungvári Miklós és feleségét az Ázsia Expressz-ben ismerhette meg a közönség egy párként. Hamarosan Ungvári új szerepkörben próbálhatja ki magát. Felesége Demeter Dóra várandós és hamarosan gyermekük születik. Ungvári Miklós egyébként nagycsaládból származik, így feltételezhető az apaság sem fog távol állni tőle.
Tatabányai kitérő
Ungvári Miklós 2011-ben kettős igazolásként érkezett a tatabányai Ippon SE és a Tatabányai SC versenyzőjeként. Ungvári már az átigazolása előtt többször is edzett Tatabányán. A judós szakmai munkáját Bíró Tamás, Katics László és Csernoviczki Csaba közösen irányították. A volt tatabányai judós többek között olimpiai ezüstérmet szerzett a 2012-es londoni olimpián, valamint háromszoros Európa bajnoknak mondhatja magát.
Ungvári Miklós Tatabányára igazolt
A háromszoros Európa bajnok és a háromszoros világbajnok harmadik judós Tatabányára igazolt. Magyarország egyik legeredményesebb judósaként igazolt a tatabányai judo egyesülethez.