A volt tatabányai judósra újabb örömök várnak, új szerepben Ungvári Miklós

Friss hírként érkezett a volt tatabányai judós, újabb örömök elé néz. A 44 éves Ungvári Miklós új szerepkörben próbálhatja ki magát. Lehetséges, hogy a kisbaba, édesapja születésnapján látja meg a napvilágot.

Első gyermekét várja Ungvári Miklós

Forrás: ijf.org

Ungvári Miklós új szerepben

Ungvári Miklós és feleségét az Ázsia Expressz-ben ismerhette meg a közönség egy párként. Hamarosan Ungvári új szerepkörben próbálhatja ki magát. Felesége Demeter Dóra várandós és hamarosan gyermekük születik. Ungvári Miklós egyébként nagycsaládból származik, így feltételezhető az apaság sem fog távol állni tőle.

Tatabányai kitérő

Ungvári Miklós 2011-ben kettős igazolásként érkezett a tatabányai Ippon SE és a Tatabányai SC versenyzőjeként. Ungvári már az átigazolása előtt többször is edzett Tatabányán. A judós szakmai munkáját Bíró Tamás, Katics László és Csernoviczki Csaba közösen irányították. A volt tatabányai judós többek között olimpiai ezüstérmet szerzett a 2012-es londoni olimpián, valamint háromszoros Európa bajnoknak mondhatja magát.

