Lévai Levente szárnyalása folytatódott az U23-as birkózó-világbajnokságon

Az esztergomi és dorogi gyökerekkel rendelkező Lévai Levente menetelése folytatódott az U23-as birkózó-világbajnokságon. Az újvidéki világversenyen csak egy ellenfél állította meg Lévait a 77 kilogrammos súlycsoportban, de végül mégis érmesként távozott a szőnyegről.

Újabb Lévai győzelem az U23-as birkózó-világbajnokságon

Forrás: Budapesti Honvéd Sportegyesület/Facebook

Magyar érem az U23-as birkózó-világbajnokságon

A kötöttfogású 77 kilogrammos kategóriában Levi az első versenynapon magabiztosan vette az akadályokat, és már korán jelezte, hogy komoly kihívóként érkezett az ú­j­vidéki vb-re.

Az elődöntőben Lévai az ukrán Irfan Mirzojev ellen lépett szőnyegre, aki az elmúlt években több nemzetközi dobogós helyezést is szerzett. Az összecsapás 2–2-es eredménnyel zárult, viszont a birkózás szabályainak értelmében az ukrán versenyző jutott tovább utolsó szerzett ponttal.

Fényes magyar érmek csillogtak a dobogón

A bronzéremért Levi az U23-as Európa-bajnok finn Sarkkinen ellen lépett szőnyegre, aki korábban bátyjával, Lévai Zoltánnal is megküzdött a párizsi olimpiai kvótáért. A finn sokáig vezetett, de az ifjú magyar birkózó nem adta fel: az utolsó húsz másodpercben sikerült levinnie riválisát, és 4–2-re megnyerte a drámai mérkőzést, így U23-as világbajnoki bronzéremmel térhet haza.

Levente klubtársa, Darabos László 130 kilogrammos kötöttfogású kategóriában zárta rövidre a bronzcsatát. A Budapesti Honvéd Sportegyesület másik tehetsége alig egy perc alatt elintézte ellenfelét, így ő is a dobogó harmadik fokára állhatott.

A bronzmeccsek eredményei:

77 kg: Lévai Levente – Jonni Sarkkinen (finn) 4-2

130 kg: Darabos László – Szaba Csilasvili (grúz) tus 4-0-nál

A Magyar Birkózók Szövetsége külön Facebook posztban is gratulált a fiatal birkózóknak.

Őket győzte le a világbajnoki porondon Lévai

A magyar reménység több riválisát is két vállra fektette az U23-as vb-n a bronzcsata előtt. A nyolcaddöntőben 9–0-s technikai fölénnyel múlta felül a norvég Benjamin Hansent, majd az örmény Szamvel Terterjan ellen diadalmaskodott 3–1-re.