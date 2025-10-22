1 órája
Lévai Levente szárnyalása folytatódott az U23-as birkózó-világbajnokságon
Hatalmas szívvel, ellenfélről ellenfélre haladt előre Lévai Levente. Az U23-as birkózó-világbajnokságon csak egy párharcban maradt alul, a végén azonban mégis örülhetett.
Az esztergomi és dorogi gyökerekkel rendelkező Lévai Levente menetelése folytatódott az U23-as birkózó-világbajnokságon. Az újvidéki világversenyen csak egy ellenfél állította meg Lévait a 77 kilogrammos súlycsoportban, de végül mégis érmesként távozott a szőnyegről.
Magyar érem az U23-as birkózó-világbajnokságon
A kötöttfogású 77 kilogrammos kategóriában Levi az első versenynapon magabiztosan vette az akadályokat, és már korán jelezte, hogy komoly kihívóként érkezett az újvidéki vb-re.
Az elődöntőben Lévai az ukrán Irfan Mirzojev ellen lépett szőnyegre, aki az elmúlt években több nemzetközi dobogós helyezést is szerzett. Az összecsapás 2–2-es eredménnyel zárult, viszont a birkózás szabályainak értelmében az ukrán versenyző jutott tovább utolsó szerzett ponttal.
Fényes magyar érmek csillogtak a dobogón
A bronzéremért Levi az U23-as Európa-bajnok finn Sarkkinen ellen lépett szőnyegre, aki korábban bátyjával, Lévai Zoltánnal is megküzdött a párizsi olimpiai kvótáért. A finn sokáig vezetett, de az ifjú magyar birkózó nem adta fel: az utolsó húsz másodpercben sikerült levinnie riválisát, és 4–2-re megnyerte a drámai mérkőzést, így U23-as világbajnoki bronzéremmel térhet haza.
Levente klubtársa, Darabos László 130 kilogrammos kötöttfogású kategóriában zárta rövidre a bronzcsatát. A Budapesti Honvéd Sportegyesület másik tehetsége alig egy perc alatt elintézte ellenfelét, így ő is a dobogó harmadik fokára állhatott.
A bronzmeccsek eredményei:
- 77 kg: Lévai Levente – Jonni Sarkkinen (finn) 4-2
- 130 kg: Darabos László – Szaba Csilasvili (grúz) tus 4-0-nál
A Magyar Birkózók Szövetsége külön Facebook posztban is gratulált a fiatal birkózóknak.
Őket győzte le a világbajnoki porondon Lévai
A magyar reménység több riválisát is két vállra fektette az U23-as vb-n a bronzcsata előtt. A nyolcaddöntőben 9–0-s technikai fölénnyel múlta felül a norvég Benjamin Hansent, majd az örmény Szamvel Terterjan ellen diadalmaskodott 3–1-re.
Ezt a vb-bronzot csak győzelemmel szerezheti meg a magyar birkózás fenegyereke
Ezüst Zágrábban – Vitek Dárius sikere
Nem Lévai Levente az egyetlen vármegyei kötődésű birkózó, aki remek sikereket ért el a közelmúltban: a szeptember végén megrendezett zágrábi birkózó-világbajnokságon az esztergomi származású Vitek Dárius ezüstérmet szerzett a 130 kilogrammos kötöttfogású kategóriában. A döntőben maradt alul a címvédő iráni Amin Mirzazadeh ellen 7–2-re.
Esztergomnak is dicsőséget szerzett, fájós derékkal is csodát tett a magyar óriás