Ki az új magyar csodakapus, aki kivédte Ronaldóék szemét? Tények és érdekességek Tóth Balázsról

A magyar labdarúgó válogatott 2-2-es döntetlent ért el a Portugália elleni vb-selejtezőn. A bekapott gólok ellenére Tóth Balázs remek védésekkel járult hozzá az elért sikerhez.

Tóth Balázs és Cristiano Ronaldo légicsatája

Forrás: Facebook/MLSZ

Tóth Balázs

A 28 éves labdarúgó hálóőr Kazincbarcikán született. Fiatalon a gólvágás sem állt messze tőle, mezőnyjátékosként kezdte pályafutását. Akkori edzője látta benne a lehetőséget és egy edzés után kapusként szerepeltette. 12 éves korában került a Puskás Akadémiához, ahol később az NBI-ben is bemutatkozhatott. A Puskás kölcsönadta a Fehérvár csapatának, akik később a megvásárlási opcióval élve leigazolták Tóth Balázst. Az angol másodosztályú Blackburn Rovers 2024. augusztus 30-án jelentette be hivatalosan leigazolását. Tóth egy FA-kupa meccsen mutatkozott be a Blackburn színeiben, 1-0-ás eredménnyel, kapott gól nélkül sikerült debütálnia. A 189 centiméter magas kapus az idei szezonban 8 bajnoki alatt 2 kapott gól nélküli meccset tudhat magának. A bajnokság 8 mérkőzésének mindegyikén kezdőként számított rá, Valérien Ismael vezetőedző.

Portugália-Magyarország

Remek teljesítményt nyújtva állt a magyar csapat mögött Tóth Balázs. Cristiano Ronaldo duplája ellenére nagyszerű védésekkel járult hozzá az eredményhez a magyar kapus. A Sofascore értékelései alapján Ronaldo mellett 8.4-es osztályzattal a mezőny második legjobbja lett. Szoboszlai Dominik gólpassz és pontot érő gól ellenére is mögötte végzett. A tizenhatoson belüli és kívüli veszélyeztetéseket is nagy számban semlegesítette. Mezőnyjátékos múltja a magabiztos rövid és hosszú passzoknál is megmutatkozott.

Tóth Balázs nővérétől szívszorító üzenetet kapott a mérkőzés után:

"És ilyenkor elfogja a szívemet az az érzés, hogy az a tejfölszőke kisfiú, gyerekként megmondta nekem, hogy egyszer Cristiano Ronaldo ellen fog védeni, én pedig nem hittem neki, hisz azt hittem, hogy egy borsodi kisfaluból származó gyereknek ez lehetetlen lesz. Te mégis megmutattad, hogy igenis az álmok valóra válhatnak..."

A magyar labdarúgó-válogatott november 11-én Örményország ellen folytatja szereplését, világbajnoki selejtezőn.