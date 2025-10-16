október 16., csütörtök

Topligák, távkapcsolóval

1 órája

Szuperrangadót játszanak Szoboszlaiék

Címkék#Chelsea#Betis#topligák#Szoboszlai Dominik#Liverpool#Manchester United

A világbajnoki selejtezőket követően ismét a klubfutballé lesz a főszerep az előttünk álló hétvégén. A topligákban számos érdekesnek ígérkező mérkőzést rendeznek.

Várvizi Tamás

A labdarúgó topligák ismét izgalmas meccseket tartogatnak, az angol, a német és az olasz élvonalban pedig egy-egy igazi szuperrangadót is rendeznek az előttünk álló hétvégén. 

topligák: liverpool-mu rangadót is rendeznek
A topligák egyik nagy rangadója a Liverpool-Manchester United: Szoboszlai Dominik (balra) főszereplő lehet
Forrás:  AFP

A topligák egyik tradicionális rangadóját is most rendezik

Az angol Premier League-ben például Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos Liverpoolja tradicionális rangadót játszik a Manchester United ellen (tv: Spíler1, vasárnap, 17:30). A Pool a villámrajt után nincs jó formában: kikapott a Bajnokok Ligájában a Galatasaraytól, a bajnokságban pedig a Crystal Palacetól és a Chelsea-től is. Az MU ellenben ötös sormintát épített győzelemből és vereségből: győzelem (a Burnley ellen), vereség (Manchester City), győzelem (Chelsea), vereség (Brentford), győzelem (Sunderland). Ha tartják magukat ehhez, most ki kellene kapniuk a Liverpooltól, ehhez azonban alighanem Bruno Fernandeséknek is lesz egy-két szavuk...

A Bundesligában sem maradunk rangadó nélkül, következik a der Klassiker, avagy a Bayern München – Borussia Dortmund (tv: Arena4, szombat, 18:30). A találkozó rangját növeli, hogy pont e két csapat áll az első két helyen a tabellán, a Bayern hibátlanul listavezető, míg a Dortmund két döntetlent gyűjtött a négy siker mellett. A rangadó esélyese hazai környezetben természetesen a bajor sztárcsapat, a sárga-feketék alighanem a döntetlennel is kiegyeznének előzetesen.

Rangadó ínyenceknek: tejfölösszájúak a BL-címvédő ellen

Noha hazánkban hivatalosan nem közvetíti tv-csatorna, külföldi adókon fel lehet fedezni francia bajnokikat is, melyek szintén színvonalasak és tartogathatnak izgalmakat. Ezen a hétvégén például kiváló szórakozás lehet péntek este 20:45-től a Paris Saint-Germain – Strasbourg találkozó. Aki rávágná erre, hogy sima hazai siker lesz, akár igaza is lehet, ám a Strasbourgot nem lehet egy kézlegyintéssel elintézni. Annak ellenére, hogy a keretük átlagéletkora messze a legfiatalabb a mezőnyben (22,5 év), hét bajnokijukból ötöt is megnyertek, a tabella 3. helyén állnak, mi több, bejutottak a Konferencia Liga főtáblájára is. A jó szereplés persze nem is oly meglepő, ha azt nézzük, hogy a Chelsea-vel közös a tulajdonosi kör, a legjobbak pedig idővel kiköthetnek az angol sztárcsapatnál is. Erre jó példa a fiatal támadótehetség, Emanuel Emegha, akiről már most tudott, hogy az év elején Londonba költözik.

A Serie A-ban is lesz egy izgalmasnak ígérkező mérkőzés: a Roma az Intert látja vendégül (tv: Arena4, szombat, 20:45). A rangadót eldöntheti, hogy melyik játékstílus érvényesül majd. A hazaiak rendelkeznek ugyanis az egész liga legjobb védelmével, hat bajnokin mindössze 2 (!) gólt kaptak, ellenben az Interé a leghatékonyabb támadójáték, eddig nem kevesebb, mint 17 alkalommal vették be az épp aktuális rivális kapuját. Mivel a két gárda közt mindössze három pont a különbség (a 2. Rómának 15, a 4. Internek 12 pontja van), egy esetleges vendégsikerrel tovább tömörödhet az élmezőny.

A La Ligában papíron aligha a Villarreal – Betis a legmárkásabb mérkőzés, ám ha a tabellán elfoglalt helyezéseket nézzük, bizony, ez a helyzet (tv: Spíler2, szombat, 18:30). A "Sárga Tengeralattjáró" ugyanis a 3., míg az andalúzok a 4. helyen állnak a tabellán, és a különbség mindössze egy pont közöttük! Mi több, még a gólkülönbségük is igen hasonló (14-8, illetve 13-8). Ennek megfelelően egy színvonalas döntetlen aligha okozna meglepetést, aminek nyilván a többi élcsapat örülne a legjobban...

Érdekes lehet még:

  • szombat, 13.30: Nottingham Forest–Chelsea (Tv: Spíler1)
  • szombat, 18.30: Fulham–Arsenal (Tv: Spíler1)
  • vasárnap, 20.45: Milan–Fiorentina (Tv: Match4)

 

