Jó formában lévő csapattal játszanak Szoboszlaiék

Javában pörögnek a topligák mérkőzései, így az angol bajnokság is. A forduló rangadója a Liverpool – Aston Villa lesz (tv: szombat, 21 óra, Spíler1). Szoboszlai Dominikék rég nem látott válságban vannak, ami a hazai pontvadászatot illeti: legutóbbi négy meccsüket egyaránt elbukták és egészen a tabella 7. helyéig küzdötték le magukat. A birminghamiek viszont pont velük ellentétes utat járnak be: a bűnrossz kezdés és a gólképtelenség után a legutóbbi négy bajnokijukat egyaránt hozták, a múlt héten például a Manchester Cityt verték. A két csapatnak egyaránt 15 pontja van, egy újabb Villa-sikerrel pedig a Pool igencsak messze kerülne a címvédéstől...

A topligák egyik rangadója a Bayern München-Leverkusen lesz, Harry Kane (labdával) remek formában van

Forrás: Getfootball

A topligák királya a 2024-es bajnokkal játszik

A Bundesligában a két legutóbbi bajnok feszül egymásnak, a Bayern München a Leverkusent fogadja (tv: szombat, 18:30, Arena4). Ennek ellenére a topligákban egyedüliként hibátlan listavezető bajorok egyértelmű favoritnak számítanak. Eddigi 8 bajnokijukon 30(!) gólt szereztek és mindössze négyet kaptak, Harry Kane pedig ihletett formában futballozik. A hazai sikeren kívül minden más eredmény meglepetésnek számítana.

Olaszországban érdekesnek ígérkezhet a Hellas Verona és az Inter csatája (tv: vasárnap, 12:30, Match4). A hazaiak finoman szólva is győzelmi kényszerben vannak, ha nem akarnak megragadni az alsóházban, minden egyes pontra szükségük van. Az Inter is így van ezzel, természetesen más okok miatt, nekik a bajnoki cím elhódításáért vívott hadjáratukhoz kellene nyerni.

Essék szó a spanyol bajnokságról is, ahonnan egy "retrórangadót" emeltünk ki olvasóinknak. A Real Madrid – Valencia (tv: szombat, 21 óra, Spíler2) egykoron nagy meccsnek számított, a "Denevérek" jó két évtizede többször is a bajnoki címért versengtek. Manapság a Real ugyanúgy bajnokesélyes, ellentétben a Valenciával, amely most a "legjobb" kiesőhelyet foglalja el...