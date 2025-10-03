Hazai környezetben tekéseink

Mindkét vármegyei tekecsapat otthon szerepel a hétvégén. A veretlen Tatabánya azt a Pápát fogadja, amelyik éppen az előző fordulóban szerezte meg első győzelmét a másik vármegyebeli együttes, a Bábolna ellen.

Mindkét női tekecsapat hazai környezetben versenyez

A tatabányai tekecsapat vezetőedzője szeretné itthon tartani a két pontot

– A hétvégén a Pápát fogadjuk hazai pályán – emelte ki Szabó Renáta, a TSC vezetőedzője. – A héten egyébként jó hangulatban teltek az edzések. A célunk, hogy a két pontot itthon tartsa a felnőtt és az ifi csapatunk is.

Az ifjúsági versenyzők: Buzánszky Anna, Rabóczki Dóra, Szabó Liliána. A felnőtt keret: Balla Ildikó, Frank Klaudia, Koródi Anita, Kozma Andrea, Méhész Anita, Németh Kinga, Némethné Katona Beáta, Rácz-Kovács Alexandra, Sáfrány Anita és Szabó-Suhai Éva.

Az újonc bábolnaiak kemény mérkőzés elé néznek, hiszen az egyik dobogóesélyes látogat a Béke úti pályájukra. A vármegyebeli csapat legutóbb éppen a Pápa otthonából igyekezett elcsenni egy pontot, és ez kis híján sikerült is. Ezen a hétvégén egy ilyen eredmény kifejezetten bravúrnak számítana.