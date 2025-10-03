október 3., péntek

Teke

2 órája

Hazai környezetben tekéseink

Itthon gurítanak a tatabányaiak és a bábolnaiak is. A hétvégén mindkét vármegyei tekecsapat pályára lép.

Petrik József

Mindkét vármegyei tekecsapat otthon szerepel a hétvégén.  A veretlen Tatabánya azt a Pápát fogadja, amelyik éppen az előző fordulóban szerezte meg első győzelmét a másik vármegyebeli együttes, a Bábolna ellen.

Hazai pályán mindkét tekecsapatunk
Mindkét női tekecsapat hazai környezetben versenyez
Forrás:  beküldött

A tatabányai tekecsapat vezetőedzője szeretné itthon tartani a két pontot

– A hétvégén a Pápát fogadjuk hazai pályán – emelte ki Szabó Renáta, a TSC vezetőedzője. – A héten egyébként jó hangulatban teltek az edzések. A célunk, hogy a két pontot itthon tartsa a felnőtt és az ifi csapatunk is.

Az ifjúsági versenyzők: Buzánszky Anna, Rabóczki Dóra, Szabó Liliána. A felnőtt keret: Balla Ildikó, Frank Klaudia, Koródi Anita, Kozma Andrea, Méhész Anita, Németh Kinga, Némethné Katona Beáta, Rácz-Kovács Alexandra, Sáfrány Anita és Szabó-Suhai Éva. 

Az újonc bábolnaiak kemény mérkőzés elé néznek, hiszen az egyik dobogóesélyes látogat a Béke úti pályájukra. A vármegyebeli csapat legutóbb éppen a Pápa otthonából igyekezett elcsenni egy pontot, és ez kis híján sikerült is. Ezen a hétvégén egy ilyen eredmény kifejezetten bravúrnak számítana.

Teke Szuperliga, női, 5. forduló

Tatabányai SC – Pápai Vasas TK

Tatabánya, szombat: 10 óra.

Bábolna SE – ZTE-ZÁÉV TK

Bábolna, szombat: 10 óra.

 

 

