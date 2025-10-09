Kétszer 7:1, de micsoda különbség

A veretlen Tatabánya magabiztosan nyert a pápaiak ellen is a Teke Szuperliga hétvégi fordulójában. Szabó Renáta vezetőedző Tatabányája csaknem háromszáz fával ütött többet, mint ellenfele. A mérkőzés jó hangulatát az is befolyásolta, hogy az ificsapat is otthon tartotta a két bajnoki pontot. A TSC felnőtt játékosainak eredményei: Balla Ildikó 557 fa, Kozma Andrea 575 fa, Méhész Anita 576 fa, Németh Kinga 527 fa, Sáfrány Anita 567 fa és Szabó-Suhai Éva 507 fa. Tatabányai SC – Pápai Vasas TK 7:1 (3309:3039). Az ifjúságiak eredménye, TSC – Pápa 3:1 (1022:940) Buzánszky Anna 476 bábut ütött le, míg Rabóczki Dóra 546 fát gurított. Tatabányai SC – Pápai Vasas TK 7:1 (3309:3039)

Forrás: Facebook/Tatabányai Sport Club

Teke Szuperliga: súlyos bábolnai vereség

Az újonc bábolnaiak kemény mérkőzés elé néztek, hiszen az egyik dobogóesélyes, a ZTE látogatott a Béke úti pályájukra. A vármegyebeli csapat túlságosan is tisztelte riválisát, és nagyon megilletődötten versenyzett. Így nem csoda, hogy az eddigi leghalványabb teljesítményt nyújtották… A felnőttek eredményei: Tordáné Rasch Hajnalka 522 fa, Csáktornyai Krisztina 429 fa, Horváthné Kovács Gyöngyi 527 fa, Jakab Melinda 495 fa, Felsőné Horváth Anett 519 fa, illetve Tomozi Barbara 484 fa. Bábolna SE – ZTE-ZÁÉV TK 1:7 (2976:3223). Az ifjúsági csapat meccsén: Bábolna – ZTE 0:4 (889:994). Nyikus Nóra 417 fát ütött le, míg Nagy Dorina 472 fát gurított.