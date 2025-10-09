október 9., csütörtök

Dénes névnap

15°
+19
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Teke

6 perce

Kétszer 7:1, de micsoda különbség

Címkék#teke#TSC#bábolna

Mindkét női csapatunk pályára lépett az elmúlt hétvégén. A Teke Szuperliga 5. fordulójában a Tatabányai SC-nek hazai pályán nem okozott gondot a Pápa legyőzése, míg az újonc Bábolna szintén otthon szenvedett súlyos vereséget a Zalaegerszegtől.

Petrik József

A veretlen Tatabánya magabiztosan nyert a pápaiak ellen is a Teke Szuperliga hétvégi fordulójában. Szabó Renáta vezetőedző Tatabányája csaknem háromszáz fával ütött többet, mint ellenfele. A mérkőzés jó hangulatát az is befolyásolta, hogy az ificsapat is otthon tartotta a két bajnoki pontot. A TSC felnőtt játékosainak eredményei: Balla Ildikó 557 fa, Kozma Andrea 575 fa, Méhész Anita 576 fa, Németh Kinga 527 fa, Sáfrány Anita 567 fa és Szabó-Suhai Éva 507 fa. Tatabányai SC – Pápai Vasas TK 7:1 (3309:3039). Az ifjúságiak eredménye, TSC – Pápa 3:1 (1022:940) Buzánszky Anna  476 bábut ütött le, míg Rabóczki Dóra 546 fát gurított. Tatabányai SC – Pápai Vasas TK 7:1 (3309:3039)

teke Szuperliga: sima tatabányai siker
A teke Szuperliga hétvégi fordulójában simán nyert a Tatabánya
Forrás:  Facebook/Tatabányai Sport Club

Teke Szuperliga: súlyos bábolnai vereség

Az újonc bábolnaiak kemény mérkőzés elé néztek, hiszen az egyik dobogóesélyes, a ZTE látogatott a Béke úti pályájukra. A vármegyebeli csapat túlságosan is tisztelte riválisát, és nagyon megilletődötten versenyzett. Így nem csoda, hogy az eddigi leghalványabb teljesítményt nyújtották… A felnőttek eredményei: Tordáné Rasch Hajnalka 522 fa, Csáktornyai Krisztina 429 fa, Horváthné Kovács Gyöngyi 527 fa, Jakab Melinda 495 fa, Felsőné Horváth Anett 519 fa, illetve Tomozi Barbara 484 fa. Bábolna SE – ZTE-ZÁÉV TK 1:7 (2976:3223). Az ifjúsági csapat meccsén: Bábolna – ZTE 0:4 (889:994). Nyikus Nóra 417 fát ütött le, míg Nagy Dorina 472 fát gurított.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu