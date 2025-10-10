Fotókon a tatai vívók következő generációja: itt nemcsak az eredmény számít, hanem az élmény is

A tatai vívók edzésein a játék egyben a tanulás része is. A gyerekek labdás, játékos feladatokkal ismerkednek a sporttal, mielőtt élesben vívni kezdenének. A Tom-Ferr Tata Vívó Egyesület célja, hogy minden fiatal biztonságos környezetben, felszabadultan tapasztalja meg a sport örömét, még mielőtt az eredményekről szólna az egész.

Sípoló találatjelzők kísérik a párbajokat a tatai vívók edzésén

Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

A tatai vívók mestere, Partali Csaba szerint a vívás a test és a lélek harmóniája

A vívás fejleszti a koncentrációt, a mozgáskoordinációt és az önfegyelmet, miközben játékosan megtanít küzdeni és gondolkodni. Partali Csaba vívómester úgy véli, hogy a gyerekek a páston nemcsak sportolnak, hanem jellemet is formálnak.

– A gyerekek nálunk megtanulják, hogyan kell küzdeni, figyelni és sportszerűen nyerni vagy veszíteni. Az elején minden játék, aztán fokozatosan jön a munka is, de a cél, hogy megszeressék a vívást – mondta a tataiak mestere.