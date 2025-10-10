október 10., péntek

Mai évfordulók
Fotókon a tatai vívók következő generációja: itt nemcsak az eredmény számít, hanem az élmény is

#gyerek#Partali Csaba#tata város#vívóklub#vívás#koncentráció#sport#lélek

Zajlik a toborzási időszak a Tom-Ferr Tata Vívó Egyesületnél, ahol idén is sok új arcra számítanak. A tatai vívók játékos, biztonságos és inspiráló környezetet kínálnak a gyerekeknek, hogy megszeressék a vívás világát.

Szabó Bence
Partali mester igyekszik átadni tudását a tatai vívók számára

Forrás: Facebook/European Fencing Confederation

Fotó: Kilian Agath

A tatai vívók edzésein a játék egyben a tanulás része is. A gyerekek labdás, játékos feladatokkal ismerkednek a sporttal, mielőtt élesben vívni kezdenének. A Tom-Ferr Tata Vívó Egyesület célja, hogy minden fiatal biztonságos környezetben, felszabadultan tapasztalja meg a sport örömét, még mielőtt az eredményekről szólna az egész.

A tatai vívók játékos feladatokkal toboroznak az edzéseiken.
Sípoló találatjelzők kísérik a párbajokat a tatai vívók edzésén
Fotó: Hagymási Bence / Forrás:  24 Óra

A tatai vívók mestere, Partali Csaba szerint a vívás a test és a lélek harmóniája

A vívás fejleszti a koncentrációt, a mozgáskoordinációt és az önfegyelmet, miközben játékosan megtanít küzdeni és gondolkodni. Partali Csaba vívómester úgy véli, hogy a gyerekek a páston nemcsak sportolnak, hanem jellemet is formálnak. 

– A gyerekek nálunk megtanulják, hogyan kell küzdeni, figyelni és sportszerűen nyerni vagy veszíteni. Az elején minden játék, aztán fokozatosan jön a munka is, de a cél, hogy megszeressék a vívást – mondta a tataiak mestere.

GALÉRIA: Tom-Ferr vívótoborzás volt Tatán (Fotó: H.B.)

Fotók: Hagymási Bence

Az egyesület számára fontos, hogy a gyerekek egy barátságos és motiváló közegbe csöppenjenek bele. Az edzések a kezdőknek hétfőn, szerdán és pénteken zajlanak a Vaszary János Általános Iskola tornatermében, minden szükséges felszerelést az egyesület biztosít. Az edző kiemeli, hogy a sport ugyanakkor teljesen biztonságos. A tatai növendékek korszerű, nemzetközi előírásoknak megfelelő felszerelésben gyakorolnak, így a tanulás öröm is.

– Tetőtől talpig felöltöztetjük őket. Gyakorlatilag csak úgy kell jönniük a gyerekeknek, mintha a tornaórára öltöznének, nem szükséges semmilyen más felszerelés hozzá. Ez egy könnyebbség a szülők számára is, és az első négy hónapban nem is kell megvenni semmit – fogalmazott Partali Csaba.

Csattogtak a pengék a Tom-Ferr Tata Vívó Egyesület edzésén
A pást, ahol a fókusz és az önfegyelem találkozik
Fotó: Hagymási Bence / Forrás:  24 Óra

A siker nem csak a dobogón mérhető

Az egyesület több mint húsz világversenyérmet szerzett és több kiemelkedő eredménnyel is büszkélkedhet a legfiatalabbak között is. A nyáron megrendezett németországi Egyetemi Világjátékokon a tatai Keresztes Ádám a magyar férfi párbajtőrcsapattal ezüstérmet szerzett. A mester szerint a sportban az élmény és a mozgás éppoly fontos, mint az eredmény.

– Nem tartjuk magunkat versenyistállónak.

Van, aki versenyezni akar, és van, aki csak hobbiból jár. Mindkettő értékes – hangsúlyozza.

Továbbá megjegyzi, hogy a modern világban mennyi minden elvonja a gyerekek figyelmét, ezért is fontos szerepet tölthet be a fejlődésükben a sport.

– A vívás nemcsak a testet, hanem az elmét is edzi. Taktikusan kell gondolkodni, gyorsan reagálni, koncentrálni. Aki nem figyel, az veszít, így a gyerekek megtanulnak fókuszálni és fegyelmezettek lenni – teszi hozzá Partali Csaba.

A Tom-Ferr Tata VE versenyzői a kisbéri Avengard versenysorozat alkalmából mutatták meg tudásukat.
A tatai vívók minden versenyen kiemelkedően teljesítenek Partali mesterrel
Forrás: Tom-Ferr Tata Vívó Egyesület/Facebook

A toborzás folyamata

A tatai vívóterem kapui minden korosztály számára nyitva állnak. A toborzás időszakában Partali Csaba vívómester és edzőtársai rendszeresen ellátogatnak a környékbeli iskolákba, ahol bemutatják a sportág alapjait és a felszereléseket. A gyerekek ilyenkor testközelből láthatják, milyen izgalmas a vívás világa, és ha kedvet kapnak, könnyen csatlakozhatnak a kezdőcsoporthoz.

A tagdíj mindössze 10 ezer forint havonta, ami jóval alacsonyabb, mint sok más sportág esetében. A mester szerint ez fontos, mert így a vívás mindenki számára elérhető marad. Az  idei toborzási időszakban elsősorban a 8-9 éves ifjoncokat várnak vívni.

A kezdő edzések időpontjai: 

  • Hétfő: 17:30-19:00
  • Szerda: 17:00-18:30
  • Péntek: 18:00-19:30

Az érdeklődők további információkat találhatnak a tatavivas.hu oldalon, illetve a Tom-Ferr Tata Vívó Egyesület Facebook oldalán.

A Tom-Ferr Tata Vívó Egyesület legeredményesebb sportolói közé tartoznak:

  • Esztergályos Patrik – ifjúsági olimpiai bajnok és világbajnok
  • Büki Lili – háromszoros Európa-bajnok és világbajnoki bronzérmes
  • Kun Anna – junior Európa-bajnok és felnőtt Európa-bajnokság 3. helyezett
  • Böjte Szabolcs – junior világbajnok és junior Európa-bajnok

 

