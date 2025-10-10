1 órája
Fotókon a tatai vívók következő generációja: itt nemcsak az eredmény számít, hanem az élmény is
Zajlik a toborzási időszak a Tom-Ferr Tata Vívó Egyesületnél, ahol idén is sok új arcra számítanak. A tatai vívók játékos, biztonságos és inspiráló környezetet kínálnak a gyerekeknek, hogy megszeressék a vívás világát.
Partali mester igyekszik átadni tudását a tatai vívók számára
A tatai vívók edzésein a játék egyben a tanulás része is. A gyerekek labdás, játékos feladatokkal ismerkednek a sporttal, mielőtt élesben vívni kezdenének. A Tom-Ferr Tata Vívó Egyesület célja, hogy minden fiatal biztonságos környezetben, felszabadultan tapasztalja meg a sport örömét, még mielőtt az eredményekről szólna az egész.
A tatai vívók mestere, Partali Csaba szerint a vívás a test és a lélek harmóniája
A vívás fejleszti a koncentrációt, a mozgáskoordinációt és az önfegyelmet, miközben játékosan megtanít küzdeni és gondolkodni. Partali Csaba vívómester úgy véli, hogy a gyerekek a páston nemcsak sportolnak, hanem jellemet is formálnak.
– A gyerekek nálunk megtanulják, hogyan kell küzdeni, figyelni és sportszerűen nyerni vagy veszíteni. Az elején minden játék, aztán fokozatosan jön a munka is, de a cél, hogy megszeressék a vívást – mondta a tataiak mestere.
GALÉRIA: Tom-Ferr vívótoborzás volt Tatán
Az egyesület számára fontos, hogy a gyerekek egy barátságos és motiváló közegbe csöppenjenek bele. Az edzések a kezdőknek hétfőn, szerdán és pénteken zajlanak a Vaszary János Általános Iskola tornatermében, minden szükséges felszerelést az egyesület biztosít. Az edző kiemeli, hogy a sport ugyanakkor teljesen biztonságos. A tatai növendékek korszerű, nemzetközi előírásoknak megfelelő felszerelésben gyakorolnak, így a tanulás öröm is.
– Tetőtől talpig felöltöztetjük őket. Gyakorlatilag csak úgy kell jönniük a gyerekeknek, mintha a tornaórára öltöznének, nem szükséges semmilyen más felszerelés hozzá. Ez egy könnyebbség a szülők számára is, és az első négy hónapban nem is kell megvenni semmit – fogalmazott Partali Csaba.
A siker nem csak a dobogón mérhető
Az egyesület több mint húsz világversenyérmet szerzett és több kiemelkedő eredménnyel is büszkélkedhet a legfiatalabbak között is. A nyáron megrendezett németországi Egyetemi Világjátékokon a tatai Keresztes Ádám a magyar férfi párbajtőrcsapattal ezüstérmet szerzett. A mester szerint a sportban az élmény és a mozgás éppoly fontos, mint az eredmény.
– Nem tartjuk magunkat versenyistállónak.
Van, aki versenyezni akar, és van, aki csak hobbiból jár. Mindkettő értékes – hangsúlyozza.
Továbbá megjegyzi, hogy a modern világban mennyi minden elvonja a gyerekek figyelmét, ezért is fontos szerepet tölthet be a fejlődésükben a sport.
– A vívás nemcsak a testet, hanem az elmét is edzi. Taktikusan kell gondolkodni, gyorsan reagálni, koncentrálni. Aki nem figyel, az veszít, így a gyerekek megtanulnak fókuszálni és fegyelmezettek lenni – teszi hozzá Partali Csaba.
A toborzás folyamata
A tatai vívóterem kapui minden korosztály számára nyitva állnak. A toborzás időszakában Partali Csaba vívómester és edzőtársai rendszeresen ellátogatnak a környékbeli iskolákba, ahol bemutatják a sportág alapjait és a felszereléseket. A gyerekek ilyenkor testközelből láthatják, milyen izgalmas a vívás világa, és ha kedvet kapnak, könnyen csatlakozhatnak a kezdőcsoporthoz.
A tagdíj mindössze 10 ezer forint havonta, ami jóval alacsonyabb, mint sok más sportág esetében. A mester szerint ez fontos, mert így a vívás mindenki számára elérhető marad. Az idei toborzási időszakban elsősorban a 8-9 éves ifjoncokat várnak vívni.
A kezdő edzések időpontjai:
- Hétfő: 17:30-19:00
- Szerda: 17:00-18:30
- Péntek: 18:00-19:30
Az érdeklődők további információkat találhatnak a tatavivas.hu oldalon, illetve a Tom-Ferr Tata Vívó Egyesület Facebook oldalán.
A Tom-Ferr Tata Vívó Egyesület legeredményesebb sportolói közé tartoznak:
- Esztergályos Patrik – ifjúsági olimpiai bajnok és világbajnok
- Büki Lili – háromszoros Európa-bajnok és világbajnoki bronzérmes
- Kun Anna – junior Európa-bajnok és felnőtt Európa-bajnokság 3. helyezett
- Böjte Szabolcs – junior világbajnok és junior Európa-bajnok