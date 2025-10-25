Éremért küzdene a Tatai AC új kézilabda kapusa – érdekes tények derültek ki a tapasztalt játékosról

A Tatai AC (TAC) új kapusa, Kerekes Lőrinc a nyáron csatlakozott a csapathoz, miután párjával Tatán kezdte meg közös életét. A 32 éves hálóőr elmondta, már korábban is szimpatikusnak találta az együttest, így nem volt kérdés, hogy itt szeretné folytatni pályafutását.

Tapasztalt kapust igazolt a Tatai AC

Mit lehet tudni a Tatai AC új hálóőréről?

Érdekesség, hogy a Kerekes család nemcsak a kézilabdapályán állja a sarat: testvérei más sportágakban is jeleskednek. Egyikük evez, a másik focizik, így a sport iránti szenvedély családi vonás, derült ki a Tatai AC Facebook-oldalán megjelent interjúból.

A kapus korábban a Budakalászi SC, a Szentendrei KC és a Csömör KSK színeiben is védett, NB I/B-s és NB II-es dobogós helyezésekkel a háta mögött. A 12-es mezszámú kézilabda kapus célja, hogy stabil teljesítményével a csapat alappillérévé váljon, és segítse a Tatai AC-t az éremszerzésben:

Szeretnék egy stabil, jó teljesítményt nyújtani, amire tud építeni a csapat

Virágzik a vármegyei kézilabda

Vármegyénkben egyre több kézilabda csapat bizonyítja, hogy az élvonalban is helyt áll. Hétvégén a MOL Esztergom női együttese fogadja a Motherson Mosonmagyaróvári KC-t a Suzuki Arénában. Az előző szezonban mindkét mérkőzésen az Esztergom aratott szoros győzelmet, így most is izgalmas csata várható.