Éremért küzdene a Tatai AC új kézilabda kapusa – érdekes tények derültek ki a tapasztalt játékosról
A tatai klub új kapusa, Kerekes Lőrinc a klub Facebook-oldalán adott interjúban mesélt érkezéséről, céljairól és sportos családjáról. A rutinos hálóőr szerint a Tatai AC férfi kézilabda csapata képes lehet az éremszerzésre is.
A Tatai AC (TAC) új kapusa, Kerekes Lőrinc a nyáron csatlakozott a csapathoz, miután párjával Tatán kezdte meg közös életét. A 32 éves hálóőr elmondta, már korábban is szimpatikusnak találta az együttest, így nem volt kérdés, hogy itt szeretné folytatni pályafutását.
Mit lehet tudni a Tatai AC új hálóőréről?
Érdekesség, hogy a Kerekes család nemcsak a kézilabdapályán állja a sarat: testvérei más sportágakban is jeleskednek. Egyikük evez, a másik focizik, így a sport iránti szenvedély családi vonás, derült ki a Tatai AC Facebook-oldalán megjelent interjúból.
A kapus korábban a Budakalászi SC, a Szentendrei KC és a Csömör KSK színeiben is védett, NB I/B-s és NB II-es dobogós helyezésekkel a háta mögött. A 12-es mezszámú kézilabda kapus célja, hogy stabil teljesítményével a csapat alappillérévé váljon, és segítse a Tatai AC-t az éremszerzésben:
Szeretnék egy stabil, jó teljesítményt nyújtani, amire tud építeni a csapat
Virágzik a vármegyei kézilabda
Vármegyénkben egyre több kézilabda csapat bizonyítja, hogy az élvonalban is helyt áll. Hétvégén a MOL Esztergom női együttese fogadja a Motherson Mosonmagyaróvári KC-t a Suzuki Arénában. Az előző szezonban mindkét mérkőzésen az Esztergom aratott szoros győzelmet, így most is izgalmas csata várható.
A kézi csarnokok lelátói is zengenek a daloktól
A Tatai AC drukkerei is biztosan minden meccsen hangosan buzdítják a csapatukat. Legutóbbi cikkünkben összegyűjtöttük a leghangzatosabb szurkolói dalokat vármegyénkből.
A MOL Tatabánya KC újabb presztízsmeccset vív
Ahogy a TAC meccsein, úgy a vármegyében máshol is forr a levegő a kézilabdapályákon. A MOL Tatabánya KC a hétvégén Komlón lép pályára a hagyományos „bányászrangadón”, ahol mindig parázs meccseket játszik a gárda.