Fényes jövő előtt a Tatai AC judo szakosztálya – videón Pápai Stella Európa-kupa teljesítménye
A kemény munkának meglett a gyümölcse a judo ifjúsági Európa-kupán. A Szlovéniában rendezett nemzetközi tornán a Tatai AC ifjú tehetsége, Pápai Stella is szerepelt, aki az utolsó küzdelmében jukóval múlta felül honfitársát. Győzelméről videó is készült.
Remek magyar siker született a szlovéniai Kranjska Gorában rendezett ifjúsági Európa-kupán. Videón a Tatai AC fiatal kiválósága, Pápai Stella, aki a -48 kilogrammos súlycsoportban fantasztikus teljesítménnyel éremért küzdhetett.
A Tatai AC ifjú tehetsége győztesként hagyta el a tatamit
A fiatal judós az első mérkőzésén fél perc alatt győzte le a hazai versenyzőt, majd magabiztosan múlta felül a macedón Stojmilovskát és a francia Vandaelét is. Az elődöntőben a világranglista harmadik helyén álló ausztrál Hirose ellen nem sikerült a bravúr, de a bronzmeccsen jött a magyar rangadó.
Stella hosszú, izgalmas csatában jukóval múlta felül a korábbi országos bajnok Schrödl Emmát, így felállhatott a dobogóra. A tatai cselgáncsozó a bronzéremmel 150 helyet lépett előre az ifjúsági judo világranglistán, így kiemeltként készülhet a két hét múlva esedékes győri Európa-kupára.
A Tatai Atlétikai Club kiválóságáról videó is készült a versenyen:
Példakép lehet a fiatalok számára Csernoviczki Éva
Pápai Stella számára is biztosan nagy példakép lehet Csernoviczki Éva, aki október 16-án ünnepelte a 39. születésnapját. A tatabányai olimpikon az első magyar női cselgáncsozó, aki olimpián érmet szerzett.
Új szerepben Ungvári Miklós
Ungvári is hasonlóan generációkat inspirált a teljesítményével. A volt tatabányai judós hamarosan apaként próbálhatja ki magát, elhagyva a tatamit pedig legutóbb az Ázsia Expressz műsorában is feltűnt feleségével, Demeter Dorkával.
A vármegye további cselgáncs sikerei
Ahogy Pápai Stella, úgy Kunyik Botond is a térség judo tehetségei közé tartozik. A mindössze 17 éves tatabányai versenyző a TSC színeiben remekelt a korosztályos világbajnokságon, ahol a 60 kilogrammos súlycsoportban az előkelő hetedik helyen végzett. Ezzel is bizonyította, hogy a vármegye fiatal judokái a nemzetközi szinten is megállják a helyüket.