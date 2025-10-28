Fényes jövő előtt a Tatai AC judo szakosztálya – videón Pápai Stella Európa-kupa teljesítménye

Remek magyar siker született a szlovéniai Kranjska Gorában rendezett ifjúsági Európa-kupán. Videón a Tatai AC fiatal kiválósága, Pápai Stella, aki a -48 kilogrammos súlycsoportban fantasztikus teljesítménnyel éremért küzdhetett.

A Tatai AC judokája a küzdelmek után is mosolygott

Forrás: European Judo Union

A Tatai AC ifjú tehetsége győztesként hagyta el a tatamit

A fiatal judós az első mérkőzésén fél perc alatt győzte le a hazai versenyzőt, majd magabiztosan múlta felül a macedón Stojmilovskát és a francia Vandaelét is. Az elődöntőben a világranglista harmadik helyén álló ausztrál Hirose ellen nem sikerült a bravúr, de a bronzmeccsen jött a magyar rangadó.

Stella hosszú, izgalmas csatában jukóval múlta felül a korábbi országos bajnok Schrödl Emmát, így felállhatott a dobogóra. A tatai cselgáncsozó a bronzéremmel 150 helyet lépett előre az ifjúsági judo világranglistán, így kiemeltként készülhet a két hét múlva esedékes győri Európa-kupára.

A Tatai Atlétikai Club kiválóságáról videó is készült a versenyen:

Példakép lehet a fiatalok számára Csernoviczki Éva

Pápai Stella számára is biztosan nagy példakép lehet Csernoviczki Éva, aki október 16-án ünnepelte a 39. születésnapját. A tatabányai olimpikon az első magyar női cselgáncsozó, aki olimpián érmet szerzett.