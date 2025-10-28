október 28., kedd

SimonSzimonetta névnap

12°
+12
+5
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Cselgáncs

1 órája

Fényes jövő előtt a Tatai AC judo szakosztálya – videón Pápai Stella Európa-kupa teljesítménye

Címkék#világranglista#Csernoviczki Éva#Tatai AC#Európa-kupa#tatami#Pápai Stella#judo#siker

A kemény munkának meglett a gyümölcse a judo ifjúsági Európa-kupán. A Szlovéniában rendezett nemzetközi tornán a Tatai AC ifjú tehetsége, Pápai Stella is szerepelt, aki az utolsó küzdelmében jukóval múlta felül honfitársát. Győzelméről videó is készült.

Szabó Bence

Remek magyar siker született a szlovéniai Kranjska Gorában rendezett ifjúsági Európa-kupán. Videón a Tatai AC fiatal kiválósága, Pápai Stella, aki a -48 kilogrammos súlycsoportban fantasztikus teljesítménnyel éremért küzdhetett.

Pápai Stella, a Tatai AC ifjú versenyzője éremért küzdhetett.
A Tatai AC judokája a küzdelmek után is mosolygott
Forrás: European Judo Union

A Tatai AC ifjú tehetsége győztesként hagyta el a tatamit

A fiatal judós az első mérkőzésén fél perc alatt győzte le a hazai versenyzőt, majd magabiztosan múlta felül a macedón Stojmilovskát és a francia Vandaelét is. Az elődöntőben a világranglista harmadik helyén álló ausztrál Hirose ellen nem sikerült a bravúr, de a bronzmeccsen jött a magyar rangadó.

Stella hosszú, izgalmas csatában jukóval múlta felül a korábbi országos bajnok Schrödl Emmát, így felállhatott a dobogóra. A tatai cselgáncsozó a bronzéremmel 150 helyet lépett előre az ifjúsági judo világranglistán, így kiemeltként készülhet a két hét múlva esedékes győri Európa-kupára.

A Tatai Atlétikai Club kiválóságáról videó is készült a versenyen:

Példakép lehet a fiatalok számára Csernoviczki Éva

Pápai Stella számára is biztosan nagy példakép lehet Csernoviczki Éva, aki október 16-án ünnepelte a 39. születésnapját. A tatabányai olimpikon az első magyar női cselgáncsozó, aki olimpián érmet szerzett.

Új szerepben Ungvári Miklós

Ungvári is hasonlóan generációkat inspirált a teljesítményével. A volt tatabányai judós hamarosan apaként próbálhatja ki magát, elhagyva a tatamit pedig legutóbb az Ázsia Expressz műsorában is feltűnt feleségével, Demeter Dorkával.

A vármegye további cselgáncs sikerei

Ahogy Pápai Stella, úgy Kunyik Botond is a térség judo tehetségei közé tartozik. A mindössze 17 éves tatabányai versenyző a TSC színeiben remekelt a korosztályos világbajnokságon, ahol a 60 kilogrammos súlycsoportban az előkelő hetedik helyen végzett. Ezzel is bizonyította, hogy a vármegye fiatal judokái a nemzetközi szinten is megállják a helyüket.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu