Budapesten pólózik mindkét tatabányai csapat

Nehéz találkozó vár Kiss Szabolcs vezetőedző Tatabányájára. Az Ybl gárdája több rutinos pólóst is foglalkoztat, plusz hazai medencében játszik. Ennek dacára a vendég Tatabányai Vízmű SE pontosan szeretne hazatérni a fővárosból. Ehhez határozott védekezésre és sok úszásra, lefordulásokra lesz szükség. A TVSE dolgát az nehezíti, hogy a sátorépítés miatt szerdán fogtak először labdát a kezükbe a játékosok…

A Tatabányai Vízmű SE a fővárosban játszik bajnoki meccset

Fotó: Wierl Ádám / Forrás: 24 Óra

A Tatabányai Vízmű SE csapatán kívül a női pólósok is medencébe ugranak

A Semmelweis OSC szeretne feljutni az első osztályba. A Tatabánya pedig vissza szeretne jutni az élvonalba. Ebből adódóan nagy csatára van kilátás, és ahogy Zantleitner Krisztina, a TWWP vezetőedzője elmondta, a vendégek korántsem esélytelenek. Mindenesetre nehéz feladat elé néznek a vendégek.