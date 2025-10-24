október 24., péntek

Vízilabda

1 órája

Budapesten pólózik mindkét tatabányai csapat

Vízilabda OB I B

Mindkét másodosztályú vízilabdacsapatunkra budapesti szereplés vár a hétvégén. A Tatabányai Vízmű SE az Ybl WPC-nél, míg a Tatabánya Womens Water Polo a Semmelweis OSC otthonában vendégszerepel.

Petrik József

Nehéz találkozó vár Kiss Szabolcs vezetőedző Tatabányájára. Az Ybl gárdája több rutinos pólóst is foglalkoztat, plusz hazai medencében játszik. Ennek dacára a vendég Tatabányai Vízmű SE pontosan szeretne hazatérni a fővárosból. Ehhez határozott védekezésre és sok úszásra, lefordulásokra lesz szükség. A TVSE dolgát az nehezíti, hogy a sátorépítés miatt szerdán fogtak először labdát a kezükbe a játékosok…

a tatabányai vízmű se budapesten játszik bajnokit
A Tatabányai Vízmű SE a fővárosban játszik bajnoki meccset
Fotó: Wierl Ádám / Forrás:  24 Óra

A Tatabányai Vízmű SE csapatán kívül a női pólósok is medencébe ugranak

A Semmelweis OSC szeretne feljutni az első osztályba. A Tatabánya pedig vissza szeretne jutni az élvonalba. Ebből adódóan nagy csatára van kilátás, és ahogy Zantleitner Krisztina, a TWWP vezetőedzője elmondta, a vendégek korántsem esélytelenek. Mindenesetre nehéz feladat elé néznek a vendégek.

A hétvégi menetrend

Férfi vízilabda OB I. B, 7. forduló
Ybl WPC – Tatabányai Vízmű SE
Budapest, Komjádi-uszoda, szombat: 20 óra. Vezeti: Weszelovszky, Kun Gy.

Női vízilabda OB I. B, 3. forduló
Semmelweis OSC – Tatabánya Womens Water Polo
Budapest, III. Kerületi TVE uszoda, szombat: 18 óra. Vezeti: Balogh Z., Bors Dorottya.

 

 

