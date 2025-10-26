Élcsapatokat fektettek két vállra pólósaink

A Tatabányai Vízmű SE-re az Ybl WPC, míg a Tatabánya Womens Water Polo együttesére a Semmelweis OSC várt a hétvégi OB I. B-s fordulóban. Mindkét csapatunk győztesen hagyta el a medencét.

A Tatabányai Vízmű SE csapatának jól sikerült a végjáték

Fotó: Wierl Ádám / Forrás: 24 Óra

A Tatabányai Vízmű SE a hajrában fordított

Vízilabda OB I. B, női, 3. forduló

Semmelweis OSC – Tatabánya Womens Water Polo 10-13 (3-4, 1-2, 4-3, 2-4)

Budapest, III. Kerületi TVE uszoda, 100 néző, vezette: Balogh Z., Bors Dorottya.

Tatabánya: Sárközi – Zantleitner H. 1, Perjési K. 1, Zink 4, Orbán 1, Cser, Rend 3. Csere: Perjési L. 1, Pelle 2, Gruber, Tátrai, Bolla, Bedő. Edző: Zantleitner Krisztina.

Kihasznált emberelőny: 13/5, illetve 7/2.

Gól ötméteresből: 4/2, illetve 2/1.

Kipontozódott: Szűcs G., illetve Zantleitner H., Orbán.

A találkozó elején sokszor sikerült lefordulniuk a tatabányai fiataloknak. Jók voltak a mezőnybeli mozgásaik is, amit edzéseken begyakoroltak. A vendégek emellett bátran lőttek, és ezek a próbálkozások nagy százalékban eredményesek is voltak. Így végül teljesen megérdemelt győzelmet arattak Zantleitner Krisztina tanítványai.

Zantleitner Krisztina: – Fegyelmezetten védekeztünk. Bátran támadtunk és bejöttek azok a mozgások, amelyeket a tréningek során sulykolunk. Gyakorlatilag végig vezetve nyertünk.

Férfi OB I. B, 7. forduló

Ybl WPC – Tatabányai Vízmű SE 10-11 (2-3, 2-3, 4-2, 2-3)

Budapest, Komjádi-uszoda, 100 néző, vezette: Weszelovszky, Kun Gy.

TVSE: Szabó II. – Gombos, Várnagy M. 2, Fekete B. 1, Schatz 2, Tyukodi, Várnagy P. 4. Csere: Hataier, Vojnisek, Jakabos, Takács G. 2, Komárom. Edző: Kiss Szabolcs.

Kihasznált emberelőny: 4/3, illetve 7/2.

Gól ötméteresből: 0, illetve 3/2.

Borzasztóan nehéz akadályt vett sikerrel a Kiss-legénység. De a nagy csatát ígérő küzdelembe jól álltak bele a vízművesek, akik többnyire végig vezettek. Ennek dacára, az utolsó negyedben 10-8-as hazai előnyről sikerült fordítania a TVSE-nek.

Kiss Szabolcs: – Azt a csapatot győztük le, amelyik az előző játéknapon az OB I.-ből most kiesett Péccsel döntetlent játszott. Ez a sikerünk óriási fegyvertény, különösen az uszodahelyzetünket ismerve. Kapusunkat, Szabó Andrást külön is kiemelném, bár minden játékosom dicséretet érdemel. Nagyot küzdöttünk.