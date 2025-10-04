Hazai medencében a tatabányai pólósok

A vendég egriek elég jól kezdték a pontvadászatot, de most becsúszott nekik egy váratlan vereség. Azaz már nekik sem makulátlan a mérlegük. Ennek ellenére a főiskolás gárda egy kifejezetten jó csapat, és ebből a „csapat” szót emelte ki Kiss Szabolcs is, a Tatabányai Vízmű SE vezetőedzője.

A Tatabányai Vízmű SE az Eger gárdáját fogadja

Fotó: Zantleitner Ingrid / Forrás: 24 Óra

Nehéz meccsre számít a Tatabányai Vízmű SE vezetőedzője

– Nagyon nehéz dolgunk lesz – folytatta. – De most már számíthatunk a Honvéddal Magyar Kupa ezüstérmet szerzett Hargitai játékára is. Fontos lenne a győzelem, ám ez egy tipikusan háromesélyes meccsnek ígérkezik.