3 órája
Hazai medencében a tatabányai pólósok
Az Eger együttesét fogadják férfi pólósaink a bajnokságban. A Tatabányai Vízmű SE hazai medencében szerepel a hétvégén.
A vendég egriek elég jól kezdték a pontvadászatot, de most becsúszott nekik egy váratlan vereség. Azaz már nekik sem makulátlan a mérlegük. Ennek ellenére a főiskolás gárda egy kifejezetten jó csapat, és ebből a „csapat” szót emelte ki Kiss Szabolcs is, a Tatabányai Vízmű SE vezetőedzője.
Nehéz meccsre számít a Tatabányai Vízmű SE vezetőedzője
– Nagyon nehéz dolgunk lesz – folytatta. – De most már számíthatunk a Honvéddal Magyar Kupa ezüstérmet szerzett Hargitai játékára is. Fontos lenne a győzelem, ám ez egy tipikusan háromesélyes meccsnek ígérkezik.
Vízilabda OB I. B, férfi, 4. forduló
Tatabányai Vízmű SE – Eszterházy SC
Tatabányai Sportuszoda, szombat: 16 óra, vezeti: Bíró V, Győri A.