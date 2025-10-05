Nagy skalpot szereztek a vízműves pólósok

Az influenza miatt mindössze négy cseréje volt a Tatabányai Vízmű SE szakvezetőjének, ami nem könnyítette meg a dolgát a kifejezetten jó erőkből álló egriek ellen. A harmadik negyedben, körülbelül húsz másodpercig vezettek a vendégek a tatabányai uszodában. Ezt leszámítva végig a vízművesek kezében volt a találkozó. De csak 11-11 után sikerült igazán meglépniük a Kiss-legényeknek. Addig meglehetősen hullámzó volt a játék és a csapatok produkciója is, de a hajrában a vízművesek bebiztosították a győzelmünket.

A Tatabányai Vízmű SE (fehér sapkában) remek csapatot fektetett két vállra

Fotó: Wierl Ádám / Forrás: 24 Óra

A Tatabányai Vízmű SE vezetőedzője szerint igazságtalan lett volna, ha nem nyernek

Kiss Szabolcs: – Nem lett volna igazságos, ha nem szerezzük meg mind a három pontot, holott az egriek egy bombaerős együttest alkotnak. Nagy szükségünk volt erre a győzelemre, mert az uszoda sátortetővel történő befedése miatt három hétig szűkösek lesznek az edzéslehetőségeink…