Vízilabda

1 órája

Nagy skalpot szereztek a vízműves pólósok

Az influenza miatt mindössze négy cseréje volt a hazaiak szakvezetőjének, ami nem könnyítette meg a dolgát a kifejezetten jó erőkből álló egriek ellen. Végül mégis nyert a Tatabányai Vízmű SE férfi vízilabdacsapata a másodosztályú bajnokságban.

Petrik József

Az influenza miatt mindössze négy cseréje volt a Tatabányai Vízmű SE szakvezetőjének, ami nem könnyítette meg a dolgát a kifejezetten jó erőkből álló egriek ellen. A harmadik negyedben, körülbelül húsz másodpercig vezettek a vendégek a tatabányai uszodában. Ezt leszámítva végig a vízművesek kezében volt a találkozó. De csak 11-11 után sikerült igazán meglépniük a Kiss-legényeknek. Addig meglehetősen hullámzó volt a játék és a csapatok produkciója is, de a hajrában a vízművesek bebiztosították a győzelmünket.

nyert a tatabányai vízmű se
A Tatabányai Vízmű SE (fehér sapkában) remek csapatot fektetett két vállra
Fotó: Wierl Ádám / Forrás: 24  Óra

A Tatabányai Vízmű SE vezetőedzője szerint igazságtalan lett volna, ha nem nyernek

Kiss Szabolcs: – Nem lett volna igazságos, ha nem szerezzük meg mind a három pontot, holott az egriek egy bombaerős együttest alkotnak. Nagy szükségünk volt erre a győzelemre, mert az uszoda sátortetővel történő befedése miatt három hétig szűkösek lesznek az edzéslehetőségeink…

Férfi vízilabda OB I. B., 4. forduló

Tatabányai Vízmű SE – Eszterházy SC 15-12 (3-2, 5-5, 3-3, 4-2)

Tatabányai Sportuszoda, 100 néző, vezette: Bíró V, Győri A.

TVSE: Szabó II. – Hargitai 1, Gombos 1, Fekete B. 6, Schatz 1, Várnagy P. 1, Komáromi. Csere: Várnagy M. 4, Vojnisek 1, Takács G., Jakabos. Edző: Kiss Szabolcs.

Kihasznált emberelőny: 9/2, illetve 6/3.

Gól ötméteresből: 1/1, illetve 2/1.

 

 

