Vízilabda

1 órája

A tatabányai vb-hős ismét villantott, a Fradival ült Európa trónjára

Címkék#Spanyolország#vb#Szerbia#Nagy Ákos#iskola#szuperkupa

A Ferencváros TC vízilabdacsapata vihette haza az idei szuperkupát. A második mondatban a tatabányai vízilabdázó pályájáról, sikereiről és terveiről beszélgettünk.

Bátorfi Tamás

Visszalátogatott megyénk iskolájába Nagy Ákos, a fiatal válogatott és tatabányai vízilabdázó. Az Európai Szuperkupa-győzelem után hazalátogatott, és a fiatal generációnak mesélt élményeiről, tapasztalatairól. A gyerekekkel való beszélgetés után egy podcastre is jutott idő.

A tatabányai vízilabdázó, Nagy Ákos a vértessomlói iskolalátogatáson mesélt élményeiről
A tatabányai vízilabdázó, Nagy Ákos a vértessomlói iskolalátogatáson mesélt élményeiről
Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra / kemma.hu

Tatabányai vízilabdázóként tért vissza az iskolapadok közé

Nagy Ákos 9 éves korában kezdte a vízilabdát a Tatabányai VSE kötelékében. Később a vértessomlói iskolából a Központi Sport Iskolába (KSI) ment tanulni. A beszélgetés során kitért a kis faluból, a nyüzsgő fővárosba történő költözés nehézségeire. A KSI-ben eltöltött időről is mesélt, szép emlékeket idézett fel. Már utánpótlás korosztályban több aranyérem is került a nyakába. A Ferencváros vízilabda csapatához kerülve, majd később a felnőtt válogatottban is bizonyította tehetségét.

Kis faluból a szingapúri vb döntőig

A szingapúri negyeddöntő előtt tudatosult Ákosban, hogy mit is ért el és ezeket az élményeket is próbálta átadni. A tatabányai úszástanulástól kezdve, a KSI-ben való "felnövésig", kis idő alatt rengeteg minden történt vele. A közeli tervekről, célokról is mesélt, ezeket a podcast műsorban ki is fejtette.

Tatabányai vezetéssel ugrottunk vízbe a vb címért

Nagy Ákos személyében tatabányai kötődése is volt a szingapúri vb döntőnek. A magyar vízilabda válogatott Spanyolország ellen szállt harcba a világbajnoki döntőben.

A világbajnoki döntős csapatnak tatabányai hőse volt

A tatabányai nevelés, Nagy Ákos is kivette a részét, a Szerbia ellen aratott 19-18-as arányú győzelemből. A tatabányai csapat a vb döntőben a spanyol válogatott ellen ugranak vízbe.  

A szerkesztőségünkben készült podcast itt hallható:

 

