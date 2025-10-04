"Üresen kongó stadionok lesznek" - Itt a tatabányaiak nyílt levele az MLSZ-hez

Még július végén, a bajnokságok elindulása előtt tette közzé hivatalos honlapján a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ), hogy szigorúbban bírálja el a diszkriminatív szabálysértéseket. Mint írják, a korábbinál is szigorúbb büntetésre számíthatnak azok a klubok, amelynek szurkolói rasszista, diszkriminatív szabálysértést követnek el a mérkőzéseken és az új szabályzat szerint ideértendő mindenféle "cigányozás" is. A szövetség kiemeli, szabálysértés esetén a fegyelmi bizottság szektorbezárással, valamint zárt kapus büntetéssel is sújthatja a klubokat. A szervezet fellép a pirotechnikai elemek alkalmazásával szemben is (Mint arról beszámoltunk, a közelmúltban emiatt szankcionálták a tatabányai futballklubot is - a szerk.). A döntés számos klub szimpatizánsainál is, így a tatabányai szurkolók körében is kiverte a biztosítékot.

A tatabányai szurkolók nyílt levélben fordultak az MLSZ-hez

Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

A Bányász Baráti Kör esetében mindez egy tiltakozó nyílt levél formájában is testet öltött, amit a csoport pénteken tett közzé hivatalos közösségi oldalán. Mint írják, remélik, hogy közös cél az MLSZ-nek, a kluboknak, a játékosoknak és a szurkolóknak, illetve a magyar labdarúgás minden résztvevőjének, hogy minél többen látogassák az NB I. és az alacsonyabb osztályú bajnokságok mérkőzéseit hétről hétre. Az utóbbi években pedig szerencsére javuló tendencia mutatkozott az átlagnézőszámokban, amelyet álláspontjuk szerint nem szabad veszélyeztetni.

A tatabányai szurkolók életszerűtlennek tartják a szabályozást

„Az idei nyáron bevezetett “zéró tolerancia” szabályozás viszont véleményünk szerint sajnos olyan hatásokat eredményezhet, amelyek gátolhatják a nézőszámok további növekedését. Életszerűtlennek és fenntarthatatlannak tartjuk azt jelenlegi formájában, ugyanis ez a rendelkezés az esetek jelentős többségében nem támogatja azt a közös célt, hogy a stadionok megteljenek. Sőt, ennek ellenkezőjét érheti el. Az elmúlt hónapokban tapasztalt eltúlzott bírságolási gyakorlat folytatásával hamarosan megtörténhet, hogy csak zárt kapus mérkőzések vagy az érdektelenségtől üresen kongó stadionok lesznek” – áll a nyílt levélben. A tatabányai szurkolók nehezményezik a pirotechnika használatának szankcionálását és azt is, hogy szerintük túl későn határozzák meg és hozzák nyilvánosságra a mérkőzések pontos időpontjait. Végül tiltakoznak az ellen is, hogy a vendégszektorok férőhelyeinek biztosítására megadott arányt a befogadóképességhez képest 10-ről 5 százalékra csökkentették.

Az NB II.-es klubok is zúgolódnak – találkozót szervezett a Budapest Honvéd A másodosztályban éllovas Budapest Honvéd kezdeményezésére szeptember közepén az NB II.-es klubok is találkoztak, a tatabányai szurkolók által citált témák ezen az eseményen is szóba kerültek. Mint írták, a klubok más-más mértékben szembesülnek a szigorítással – ugyanakkor aránytalannak tartják a fegyelmi határozatokban kiszabott büntetéseket, szankciókat. Minden klub folytatott valamilyen konzultációt a szurkolóival, felhívva ezzel a figyelmet kifejezetten a tiltott rasszista megnyilvánulásokra. A klubok megegyeztek abban, hogy a szurkolótábor létszáma nem döntő, de befolyásoló tényező. Van olyan NB II-es klub, amelyet mindösszesen öt szurkoló kísért el az idegenbeli mérkőzésre, egy bekiabálásért azonban nagy pénzbüntetést szabtak ki a klubra. A klubok egyetértettek abban, hogy nagy problémát okoz, hogy az NB I-es és NB II-es klubokra kiszabott büntetési tételek szorzója megegyezik, kizárólag az alapbüntetés mértéke tér el, ez pedig nagyobb terhet ró a jóval kisebb központi pénz felett diszponáló másodosztályú klubokra, a helyzetet pedig tovább súlyosbítja a szektorbezárás ténye és az esetleges zárt kapus büntetés kiszabása. A klubok képviselői megállapították, hogy jelenleg nincsen olyan eszköz a kezükben, amellyel megakadályozhatnák, kiszűrhetnék a rasszistának titulált szurkolói bekiabálásokat. Továbbá vitatják, hogy a „cigányozást” a korábbi ’obszcén, becsmérlőnek’ minősített kategóriából a MLSZ ’rasszista’ kifejezésnek titulálta.

A csoport éppen ezért együttműködésre kéri a szövetséget és javaslatokat is megfogalmaz. Mint írják, arra kérik a szövetséget, hogy

a szabályozás szigorú betartása és annak beláthatatlan következményei előtt a drukkerek bevonásával, transzparens módon, és a lelátói kultúra tiszteletben tartásával vizsgálják felül az újonnan meghozott szigorú intézkedéseket és szankciókat, valamint a jelenleg kialakuló gyakorlatokat a szurkolók érdekeinek szem előtt tartásával módosítsák.

Emellett ne szankcionálják irreális mértékben a rigmusaikat és ne kriminalizálják a pirotechnikai elemek használatát, folytassanak nyílt és tiszta kommunikációt minden téren.

„A fentiek figyelembevételével a szurkolói kultúránk és a szurkolói csoportok több évtizedes lelátói életének megőrzése érdekében mihamarabbi együttműködésre kérjük az MLSZ illetékeseit!” – zárul a szurkolók nyílt levele.