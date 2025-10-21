Érmeket dobtak a Tatabányai Sport Club veteránjai – így szerepeltek a VII. Csömöri dobófesztiválon

Kellemes, napos őszi idő és jó hangulat fogadta a dobóatlétákat a VII. Csömöri Dobófesztiválon, ahol minden korosztály megmérettette magát. A Tatabányai Sport Club Geotech szakosztályának klasszisai is ott voltak a mezőnyben, és remek teljesítménnyel, több éremmel zárták az idei megmérettetést.

A Tatabányai Sport Club versenyzője gerelyhajítás közben

Forrás: Facebook/Tatabányai Sport Club

A Tatabányai Sport Club (TSC) dobói remekeltek

A Tatabányai Sport Club atlétikai szakosztályának két veterán versenyzője, Kotormann László és Takács Ferenc is kiemelkedő eredményeket ért el. Kotormann ülő súlylökésben 560 centiméteres dobásával a második helyen, míg ülő gerelyhajításban 15,72 méteres teljesítménnyel az első helyen végzett.

Takács Ferenc kalapácsvetésben 35,98 méteres dobásával 3. helyezést ért el. Diszkoszvetésben is szépen csillogó bronzérmet szerzett a tapasztalt sportoló 34,80 méteres kísérletével.

Fényesen csillogó ezüst Új-Delhiben

Luterán Petra, a TSC paralimpikonja ezüstérmet szerzett az idei Para Atlétikai Világbajnokságon, amelyet Új-Delhiben rendeztek meg. A magyar válogatott tagjaként kiemelkedő teljesítményt nyújtó sportoló hétfőn tért haza a vb-ről, ahol távolugrás számban állhatott fel a dobogó második fokára.