Atlétika

55 perce

Érmeket dobtak a Tatabányai Sport Club veteránjai – így szerepeltek a VII. Csömöri dobófesztiválon

A hétvégén rendezték meg a VII. Csömöri dobófesztivált, ahol a tatabányai veterán atlétái is kitettek magukért. A Tatabányai Sport Club rutinos versenyzői, Kotormann László és Takács Ferenc is fényesen csillogó érmeket szereztek.

Szabó Bence

Kellemes, napos őszi idő és jó hangulat fogadta a dobóatlétákat a VII. Csömöri Dobófesztiválon, ahol minden korosztály megmérettette magát. A Tatabányai Sport Club Geotech szakosztályának klasszisai is ott voltak a mezőnyben, és remek teljesítménnyel, több éremmel zárták az idei megmérettetést.

A Tatabányai Sport Club versenyzője Kotormann László
A Tatabányai Sport Club versenyzője gerelyhajítás közben
Forrás:  Facebook/Tatabányai Sport Club

A Tatabányai Sport Club (TSC) dobói remekeltek

A Tatabányai Sport Club atlétikai szakosztályának két veterán versenyzője, Kotormann László és Takács Ferenc is kiemelkedő eredményeket ért el. Kotormann ülő súlylökésben 560 centiméteres dobásával a második helyen, míg ülő gerelyhajításban 15,72 méteres teljesítménnyel az első helyen végzett.

Takács Ferenc kalapácsvetésben 35,98 méteres dobásával 3. helyezést ért el. Diszkoszvetésben is szépen csillogó bronzérmet szerzett a tapasztalt sportoló 34,80 méteres kísérletével.

Fényesen csillogó ezüst Új-Delhiben

Luterán Petra, a TSC paralimpikonja ezüstérmet szerzett az idei Para Atlétikai Világbajnokságon, amelyet Új-Delhiben rendeztek meg. A magyar válogatott tagjaként kiemelkedő teljesítményt nyújtó sportoló hétfőn tért haza a vb-ről, ahol távolugrás számban állhatott fel a dobogó második fokára.

Sérüléssel tarkított felkészülés

Luterán Petra számára a világbajnokságra való felkészülés nem volt zökkenőmentes, hiszen a nyár elején egy kisebb sérülés hátráltatta a munkát. 

Petra lába megsérült, így most, a finish-ben csak óvatosabb edzéseket végezhettünk

– mondta edzője, Luterán László.

Ugrógála Tatabányán

A Tatabányai Sport Club Geotech ugrógáláján nyáron feltűnően remekelt a hazai mezőny. Lesti Diana a női távolugrás döntőjében 6,06 méteres eredménnyel a második helyen végzett.

 

 

