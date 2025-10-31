Újabb rekordokat döntenének Tiranában a Tatabányai Sport Club súlyemelői

Útnak indultak az U23-as súlyemelő Európa-bajnokságra a Tatabányai Sport Club (TSC) versenyzői. Az albán fővárosban, Tiranában rendezett kontinensviadalon Fekécs Szilárd a 88 kilogrammos, míg Lucz Levente a 110 kilogrammos súlycsoportban méreti meg magát.

Fekécs és Lucz képviseli a Tatabányai Sport Clubot az U23-as Eb-n

Forrás: Facebook/Tatabányai Sport Club

A Tatabányai Sport Club büszkeségi a nemzetközi porondon

Fekécs vasárnap lép dobogóra, míg Lucz kedden áll majd rajthoz. A klub vezetőedzője, Likerecz Attila elmondta, hogy a fiatal sportolók számára már a részvétel is nagy lehetőség, de a reális cél a nyolcadik hely megszerzése lehet. A versenyen minden súlycsoportban rendkívül erős mezőny küzd az érmekért.

Nagy fejlődésen ment keresztül a TSC súlyemelő szakosztálya

A TSC junior korosztálya is remekel az elmúlt időben. A Tatabányai Sport Club fiatal súlyemelői a junior Országos Bajnokságon méretették meg magukat, ahol több egyéni és országos csúcs is született. Gál Dávid egyéni rekorddal ezüstérmet, míg Stravarsz Ádám két országos csúccsal bronzérmet szerzett.

Hihetetlen formában Lucz és Fekécs

Fantasztikus formában versenyeztek legutóbb is a Tatabányai SC súlyemelői a kecskeméti Messzi István Emlékversenyen, ahol Lucz Levente és Fekécs Szilárd összesen tíz országos csúcsot döntöttek meg. Mindkét sportoló aranyérmet szerzett súlycsoportjában, és teljesítményükkel kivívták a szakma elismerését.