Országos csúccsal remekeltek a Tatabányai Sport Club fiatal súlyemelői – Likerecz Attila is beszámolt a sikerekről

A hétvégén lezajlott junior Országos Bajnokságon a Tatabányai Sport Club fiatal súlyemelői magabiztosan állták a sarat. A versenyen egyéni és országos csúcs is született.

A Tatabányai Sport Club junior versenyzői edzőjükkel

A Tatabányai Sport Club súlyemelői rekordokat döntöttek

Gál Dávid a 71 kilogrammos súlycsoportban egyéni csúccsal a második helyet szerezte meg, míg Stravarsz Ádám szakításban két országos csúcsot is megdöntött. 88 kilogrammos kategóriában a dobogó harmadik fokán végzett, vezetőedzőjük is méltatta a teljesítményüket.

Ádám egy súlycsoporttal feljebb indulva érte el ezt az eredményt. Kell még idő, mire beleerősödik az új súlycsoportjába, de jó úton halad, hiszen új országos csúccsal fejezte be a versenyzését. Gál Dávid pedig külön örülhetett az egyéni rekordjának.

– mondta Likerecz Attila.

A TSC súlyemelő szakosztály ifjoncainak eredményei az OB-n:

Gál Dávid: 71 kilogrammos súlycsoport (ezüstérem)

Szakítás: 83 kg

Lökés: 97 kg

Összetett: 180 kg

Stravarsz Ádám: 88 kilogrammos súlycsoport (bronzérem)

Szakítás: 130 kg

Lökés: 148 kg

Összetett: 278 kg

