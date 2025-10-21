október 21., kedd

Orsolya névnap

11°
+16
+1
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Súlyemelés

57 perce

Országos csúccsal remekeltek a Tatabányai Sport Club fiatal súlyemelői – Likerecz Attila is beszámolt a sikerekről

Címkék#egyéni csúcs#Junior Országos Bajnokság#rekord#országos csúcs#ezüstérem#Tatabányai Sport Club#súlyemelés

Parádés hétvégét zártak a tatabányai fiatal súlyemelők a junior Országos Bajnokságon. A Tatabányai Sport Club versenyzői kiváló formát mutattak, amit vezetőedzőjük, Likerecz Attila is nagy elégedettséggel értékelt.

Szabó Bence

A hétvégén lezajlott junior Országos Bajnokságon a Tatabányai Sport Club fiatal súlyemelői magabiztosan állták a sarat. A versenyen egyéni és országos csúcs is született.

A Tatabányai Sport Club junior versenyzői fényes érmeket szereztek az OB-n.
A Tatabányai Sport Club junior versenyzői edzőjükkel
Forrás:  Facebook/Tatabányai Sport Club

A Tatabányai Sport Club súlyemelői rekordokat döntöttek

Gál Dávid a 71 kilogrammos súlycsoportban egyéni csúccsal a második helyet szerezte meg, míg Stravarsz Ádám szakításban két országos csúcsot is megdöntött. 88 kilogrammos kategóriában a dobogó harmadik fokán végzett, vezetőedzőjük is méltatta a teljesítményüket.

Ádám egy súlycsoporttal feljebb indulva érte el ezt az eredményt. Kell még idő, mire beleerősödik az új súlycsoportjába, de jó úton halad, hiszen új országos csúccsal fejezte be a versenyzését. Gál Dávid pedig külön örülhetett az egyéni rekordjának.

– mondta Likerecz Attila.

A TSC súlyemelő szakosztály ifjoncainak eredményei az OB-n:

Gál Dávid: 71 kilogrammos súlycsoport (ezüstérem)

  • Szakítás: 83 kg  
  • Lökés: 97 kg 
  • Összetett: 180 kg 

Stravarsz Ádám: 88 kilogrammos súlycsoport (bronzérem)

  • Szakítás: 130 kg
  • Lökés: 148 kg
  • Összetett: 278 kg

Táplálkozásra fókuszálva: mit esznek a súlyemelők?

Nemrég megvizsgáltuk, hogy a különböző sportágak versenyzői milyen étrendeket követnek a legjobb teljesítmény elérése érdekében. Kiderült, hogy a súlyemelők számára különösen fontos a magas fehérjebevitel az izomépítéshez.

Kecskeméten is remekeltek a TSC versenyzői

Fekécs Szilárd és Lucz Levente augusztus végén vettek részt a Kecskeméten megrendezett Messzi István Emlékversenyen, ahol kiemelkedő teljesítményt nyújtottak. A megmérettetésen összesen tíz új országos csúcs született, amelyek közül több a tatabányai sportolók nevéhez fűződik.

Földön túli rehabilitáció

Az Esztergomi Vaszary Kolos Kórház hiperbárikus oxigénterápia központja a sportsérülések esetére kínál megoldást. A Dr. Kanász Gábor vezette csapat olyan kezeléseket biztosít, amelyek a versenykörülmények közötti lehető leggyorsabb regenerációt is támogatják, így súlyemelők is hamar felépülhetnek.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu