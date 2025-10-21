57 perce
Országos csúccsal remekeltek a Tatabányai Sport Club fiatal súlyemelői – Likerecz Attila is beszámolt a sikerekről
Parádés hétvégét zártak a tatabányai fiatal súlyemelők a junior Országos Bajnokságon. A Tatabányai Sport Club versenyzői kiváló formát mutattak, amit vezetőedzőjük, Likerecz Attila is nagy elégedettséggel értékelt.
A hétvégén lezajlott junior Országos Bajnokságon a Tatabányai Sport Club fiatal súlyemelői magabiztosan állták a sarat. A versenyen egyéni és országos csúcs is született.
A Tatabányai Sport Club súlyemelői rekordokat döntöttek
Gál Dávid a 71 kilogrammos súlycsoportban egyéni csúccsal a második helyet szerezte meg, míg Stravarsz Ádám szakításban két országos csúcsot is megdöntött. 88 kilogrammos kategóriában a dobogó harmadik fokán végzett, vezetőedzőjük is méltatta a teljesítményüket.
Ádám egy súlycsoporttal feljebb indulva érte el ezt az eredményt. Kell még idő, mire beleerősödik az új súlycsoportjába, de jó úton halad, hiszen új országos csúccsal fejezte be a versenyzését. Gál Dávid pedig külön örülhetett az egyéni rekordjának.
– mondta Likerecz Attila.
A TSC súlyemelő szakosztály ifjoncainak eredményei az OB-n:
Gál Dávid: 71 kilogrammos súlycsoport (ezüstérem)
- Szakítás: 83 kg
- Lökés: 97 kg
- Összetett: 180 kg
Stravarsz Ádám: 88 kilogrammos súlycsoport (bronzérem)
- Szakítás: 130 kg
- Lökés: 148 kg
- Összetett: 278 kg
Táplálkozásra fókuszálva: mit esznek a súlyemelők?
Nemrég megvizsgáltuk, hogy a különböző sportágak versenyzői milyen étrendeket követnek a legjobb teljesítmény elérése érdekében. Kiderült, hogy a súlyemelők számára különösen fontos a magas fehérjebevitel az izomépítéshez.
Így étkezik Szoboszlai Dominik: nem mindennapi étrend, nem mindennapi teljesítmény
Kecskeméten is remekeltek a TSC versenyzői
Fekécs Szilárd és Lucz Levente augusztus végén vettek részt a Kecskeméten megrendezett Messzi István Emlékversenyen, ahol kiemelkedő teljesítményt nyújtottak. A megmérettetésen összesen tíz új országos csúcs született, amelyek közül több a tatabányai sportolók nevéhez fűződik.
Földön túli rehabilitáció
Az Esztergomi Vaszary Kolos Kórház hiperbárikus oxigénterápia központja a sportsérülések esetére kínál megoldást. A Dr. Kanász Gábor vezette csapat olyan kezeléseket biztosít, amelyek a versenykörülmények közötti lehető leggyorsabb regenerációt is támogatják, így súlyemelők is hamar felépülhetnek.
Friss oxigén a gyógyuláshoz – így működik a hiperbárikus oxigénterápia Esztergomban