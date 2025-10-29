Itt az új magyar boksztehetség – csak ketten keményebbek Rubennél Európában

Hatalmas sikernek örülhettek a Tatabányai Sport Club (TSC) bokszolói. Az U15-ös ökölvívó Európa-bajnokságon Nagy Ruben egészen az elődöntőig menetelt, ahol parázs csatát vívott lengyel ellenfele ellen a szorítóban.

A Tatabányai Sport Club tehetséges ökölvívója Nagy Ruben edzőjével

Forrás: Facebook/Tatabányai Sport Club

Fényes érem került a Tatabányai Sport Club ökölvívójának a nyakába

A TSC ökölvívó szakosztálya büszke lehet Nagy Rubenre. A fiatal tehetség Kardos József irányításával a montenegrói Budvában megrendezett U15-ös Európa-bajnokságon egészen a bronzéremig menetelt az 50 kilogrammos súlycsoportban. A szorítóban először egy koszovói ellenfelet győzött le Ruben, majd egészen az elődöntőig jutott.

Az elődöntőben Ruben hatalmas küzdött, végül pontozásos győzelemmel a lengyel versenyzőt látták jobbnak a bírák. A TSC fiatalja így bronzérmet szerzett az Európa-bajnokságon.

Virágzik az ökölvívás vármegyénkben

Nagy Ruben a Bányász Kupán is megmutathatta tudását. A Tatabányai Sport Club augusztus végén rendezte meg az ökölvívó Bányász Kupát, ahol tizenhat izgalmas mérkőzésen léptek ringbe a versenyzők. A TSC-től Nagy Ruben és Nagy Kornél edzőmeccsen vett részt, a tétre menő párharcokon pedig Oláh Levente, Lakatos Tibor, Rostás Dávid és Tóth Anna aratott győzelmet.