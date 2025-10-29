41 perce
Itt az új magyar boksztehetség – csak ketten keményebbek Rubennél Európában
Elképesztő bravúrt ért el a fiatal tatabányai ökölvívó. A Tatabányai Sport Club tehetsége, Nagy Ruben az 50 kilogrammos súlycsoportban érmet szerzett az U15-ös Európa-bajnokságon.
Hatalmas sikernek örülhettek a Tatabányai Sport Club (TSC) bokszolói. Az U15-ös ökölvívó Európa-bajnokságon Nagy Ruben egészen az elődöntőig menetelt, ahol parázs csatát vívott lengyel ellenfele ellen a szorítóban.
Fényes érem került a Tatabányai Sport Club ökölvívójának a nyakába
A TSC ökölvívó szakosztálya büszke lehet Nagy Rubenre. A fiatal tehetség Kardos József irányításával a montenegrói Budvában megrendezett U15-ös Európa-bajnokságon egészen a bronzéremig menetelt az 50 kilogrammos súlycsoportban. A szorítóban először egy koszovói ellenfelet győzött le Ruben, majd egészen az elődöntőig jutott.
Az elődöntőben Ruben hatalmas küzdött, végül pontozásos győzelemmel a lengyel versenyzőt látták jobbnak a bírák. A TSC fiatalja így bronzérmet szerzett az Európa-bajnokságon.
Virágzik az ökölvívás vármegyénkben
Nagy Ruben a Bányász Kupán is megmutathatta tudását. A Tatabányai Sport Club augusztus végén rendezte meg az ökölvívó Bányász Kupát, ahol tizenhat izgalmas mérkőzésen léptek ringbe a versenyzők. A TSC-től Nagy Ruben és Nagy Kornél edzőmeccsen vett részt, a tétre menő párharcokon pedig Oláh Levente, Lakatos Tibor, Rostás Dávid és Tóth Anna aratott győzelmet.
Elit bajnokság Tatabányán
A Papp László Elit Ökölvívó Magyar Bajnokságot idén Tatabányán rendezték meg, ahol a Magyar Ökölvívók Szövetségének elnöke, az olimpiai bajnok Kovács „Kokó” István is részt vett. Kovács kiemelte, hogy a Tatabányai Sport Club kiváló munkát végzett a bajnokság megszervezésében, és elárulta, hogy a jövőben is terveznek hasonló rangos eseményt a városban.
Erdei Zsolt újra szorítóban?
Újra reflektorfénybe került a korábbi világbajnok Erdei Zsolt, aki közösségi oldalán jelentette be, hogy ismét edzésbe állt és az év végén újra ringbe lép egy rangos nemzetközi szervezet égisze alatt.