Teke

35 perce

Továbbra is őrzi veretlenségét a Tatabánya, a Bábolna is győzött

Mindkét női tekecsapatunk nyert a Szuperligában. A Tatabányai SC és a Bábolna is győri gárdát győzött le.

Petrik József

Érdekesség, hogy a női Szuperligában mindkét csapatunkra győri rivális várt. a Tatabányai SC az Ipartechnika Győrnél vendégeskedett, míg a Bábolna a Rába ETO Győrt fogadta az újoncrangadón.

Hibátlan a Tatabányai SC
A Tatabányai SC továbbra is hibátlan
Magabiztosan nyert a Tatabányai SC

Teke Szuperliga, női, 7. forduló

Bábolna SE – Rába ETO Győr SE 7:1 (3179:2973)

Az újoncok csatáját magabiztosan nyerte a vármegyebeli gárda. A hazaiak összfa-eredményei, Tordáné 517, Tomozi Barbara 498, Horváthné 514, Jakab Melinda 541, Felsőné 516, Istenes Hanna 593. Ifjúsági végeredmény: Bábolna – Rába ETO 3:1 (902:895). A bábolnaiak produkciói: Tömör Barbara 451 fa, Nagy Dóra 451 fa.

Ipartechnika Győr SE – Tatabányai SC 3:5 (3405:3428)

A TSC nagy harcban szerezte meg a két pontot. – Veretlenségi sorozatunk folytatódott – emelte ki Szabó Renáta, a vendégek edzője. – Ifjúsági és felnőtt csapatunk is győzelmet aratott. Izgalmas mérkőzésen, kiélezett küzdelemben sikerült a megszerzett előnyünket a végéig megtartani. A TSC versenyzőinek teljesítménye: Kozma Andrea 588, Némethné Katona Beáta 535, Méhész Anita 594, Németh Kinga 557, Frank Klaudia 533, Sáfrány Anita 621 fa. Ifjúsági végeredmény: Ipartechnika SE – TSC 1:3 (1048:1075). A tatabányaiak produkciója: Rabóczki Dóra 527 fa, Szabó Liliána 548 fa.

 

