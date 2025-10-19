Hatalmas nemzetközi sikert ért el a Tatabányai SC női tekecsapata

A küzdelmek a kétnapos selejtezőkkel kezdődtek, amelyen az induló csapatok helyezését az összfa-teljesítmény határozta meg. Mindkét versenynapon három-három sportoló gurított csapatonként. A hölgyek között hazánkat a Szabó Renáta vezetőedző irányította Tatabányai SC, valamint az FTC képviselte Münchenben. Amíg a TSC az előcsatározások során jócskán kitett magáért és a második helyen zárt, addig a fővárosi gárda a 13. helyen fejezte be a küzdelmeket.

A Tatabányai SC női tekézői hatalmas nemzetközi sikert értek el

Forrás: Tatabányai SC/ Facebook

A selejtezőben és végeredményben és második lett a Tatabányai SC



Aztán az elődöntőben is folytatta menetelést a Bányász és a német KC Schrezheimet 6:2-es (3480:3445) eredménnyel fektette két vállra. A tatabányai hölgyek teljesítménye a döntőbe jutásért zajló mérkőzésen: Sáfrány Anita 636 fa, Méhész Anita 621 fa, Kozma Andrea 573 fa, Németh Kinga 569 fa, Szabó-Suhai Éva 546 fa, Balla Ildikó és Frank Klaudia (a 61. gurítástól) 535 fa.

A fináléban aztán az SKC Viktoria Bamberg már útját állta a Bányásznak és 6:2-re (3553:3392) felülmúlta a TSC-t. Ennek ellenére az NBC-kupában elért tatabányai ezüst óriási bravúrnak és rendkívül szép sikernek számít, miközben azt is bizonyítja, hogy a TSC tekecsapata igen jó úton halad. Erre az együttesre az egész város büszke lehet… A TSC-sek eredményei a döntőben: Sáfrány Anita 638 fa, Frank Klaudia 568 fa, Méhész Anita és Rácz-Kovács Alexandra (a 96. gurítástól) 568 fa, Kozma Andrea 561 fa, Szabó-Suhai Éva és Tokos Krisztina (a 61. gurítástól) 539 fa, Németh Kinga 518 fa.