október 19., vasárnap

Nándor névnap

12°
+18
+7
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Teke

2 órája

Hatalmas nemzetközi sikert ért el a Tatabányai SC női tekecsapata

Címkék#teke#Tatabányai SC#ezüst#Sáfrány Anita#Szabó Renáta

München adott otthont a sportág második számú kupaküzdelmének, az NBC-kupának. A rangos nemzetközi viadalon 18 női együttes mellett 26 férfigárda állt rajthoz, a Tatabányai SC női együttese kiváló teljesítményt nyújtva ezüstérmet szerzett.

Petrik József

A küzdelmek a kétnapos selejtezőkkel kezdődtek, amelyen az induló csapatok helyezését az összfa-teljesítmény határozta meg. Mindkét versenynapon három-három sportoló gurított csapatonként. A hölgyek között hazánkat a Szabó Renáta vezetőedző irányította Tatabányai SC, valamint az FTC képviselte Münchenben. Amíg a TSC az előcsatározások során jócskán kitett magáért és a második helyen zárt, addig a fővárosi gárda a 13. helyen fejezte be a küzdelmeket. 

Tatabányai SC: második hely a nemzetközi NBC-kupán
A Tatabányai SC női tekézői hatalmas nemzetközi sikert értek el
Forrás: Tatabányai SC/ Facebook

 

A selejtezőben és végeredményben és második lett a Tatabányai SC


Aztán az elődöntőben is folytatta menetelést a Bányász és a német KC Schrezheimet 6:2-es (3480:3445) eredménnyel fektette két vállra. A tatabányai hölgyek teljesítménye a döntőbe jutásért zajló mérkőzésen: Sáfrány Anita 636 fa, Méhész Anita 621 fa, Kozma Andrea 573 fa, Németh Kinga 569 fa, Szabó-Suhai Éva 546 fa, Balla Ildikó és Frank Klaudia (a 61. gurítástól) 535 fa. 

A fináléban aztán az SKC Viktoria Bamberg már útját állta a Bányásznak és 6:2-re (3553:3392) felülmúlta a TSC-t. Ennek ellenére az NBC-kupában elért tatabányai ezüst óriási bravúrnak és rendkívül szép sikernek számít, miközben azt is bizonyítja, hogy a TSC tekecsapata igen jó úton halad. Erre az együttesre az egész város büszke lehet… A TSC-sek eredményei a döntőben: Sáfrány Anita 638 fa, Frank Klaudia 568 fa, Méhész Anita és Rácz-Kovács Alexandra (a 96. gurítástól) 568 fa, Kozma Andrea 561 fa, Szabó-Suhai Éva és Tokos Krisztina (a 61. gurítástól) 539 fa, Németh Kinga 518 fa. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu