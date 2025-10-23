A Rába partján gurítanak a tatabányai tekések

Fárasztó, de rendkívül eredményes hét – az NBC-kupa ezüstérem megszerzése – után hétfőn pihenőt kaptak a Tatabányai SC játékosai.

A Tatabányai SC tekései Győrben vendégszerepelnek

Forrás: Facebook/Tatabányai SC

Bízik a győzelemben a Tatabányai SC vezetőedzője

– A szerdai edzésre jó hangulatban érkeztek a lányok. Úgy érzem, mindenkinek sikerült regenerálódnia – emelte ki Szabó Renáta, a TSC vezetőedzője. Hétvégén a Rába partján lép pályára a friss NBC-kupa második Tatabánya. A vendégek szakvezetője abban bízik, hogy a csapat remek bajnoki szériáját folytatva, pontokkal tér haza.

Az újoncok csatája, avagy a Bábolna – Rába ETO valószínűleg vérre menő csatát hoz majd. Mindkét csapatnak egy-egy győzelme van, ezt szeretnék a hétvégén növelni.