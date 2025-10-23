október 23., csütörtök

Teke

49 perce

A Rába partján gurítanak a tatabányai tekések

Mindkét női tekecsapatunk pályára lép az előttünk álló hétvégén. A Bábolna SE a Rába ETO-t fogadja, míg a Tatabányai SC az Ipartechnika Győr SE otthonában szerepel.

Petrik József

Fárasztó, de rendkívül eredményes hét – az NBC-kupa ezüstérem megszerzése – után hétfőn pihenőt kaptak a Tatabányai SC játékosai. 

A Tatabányai SC tekései Győrben vendégszerepelnek
Forrás:  Facebook/Tatabányai SC

Bízik a győzelemben a Tatabányai SC vezetőedzője

– A szerdai edzésre jó hangulatban érkeztek a lányok. Úgy érzem, mindenkinek sikerült regenerálódnia – emelte ki Szabó Renáta, a TSC vezetőedzője. Hétvégén a Rába partján lép pályára a friss NBC-kupa második Tatabánya. A vendégek szakvezetője abban bízik, hogy a csapat remek bajnoki szériáját folytatva, pontokkal tér haza.

Az újoncok csatája, avagy a Bábolna – Rába ETO valószínűleg vérre menő csatát hoz majd. Mindkét csapatnak egy-egy győzelme van, ezt szeretnék a hétvégén növelni.

Női teke Szuperliga, 7. forduló

Bábolna SE – Rába ETO Győr SE
Bábolna, szombat: 10 óra.

Ipartechnika Győr SE – Tatabányai SC
Győr, szombat: 10 óra.

 

 

