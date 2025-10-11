október 11., szombat

Labdarúgás

1 órája

Szurkolói rendbontás, sártenger, pirotechnika – egy korábbi játékvezető is mesél az extrém meccsekről

Komárom-Esztergom futballpályáin a szenvedély sosem hiányzik – hol a szurkolók, hol az időjárás kavar vihart. Kun Attila, korábbi játékvezető, egyben sportújságíró kollégánk is mesélt a legemlékezetesebb szurkolói rendbontásokról és extrém körülményekről a meccseken.

Szabó Bence

Komárom–Esztergom vármegye futballtörténelmében a feszültség sokszor túlnőtt a pályán. Volt, hogy a Dorog–Fradi meccset jeges pályán kellett lejátszani, ahol a játékosok az elemekkel küzdöttek, máskor pedig a Tatabánya–Békéscsaba összecsapáson már nem az időjárás, hanem a szurkolói rendbontás borzolta a kedélyeket.

A szurkolói rendbontást az időjárás végezte 2021-ben a Dorog-Fradi meccsen.
A pályán nem volt szurkolói rendbontás, csak a természet lázadt fel
Fotó: Török Attila / Forrás:  Nemzeti Sport

Extrém körülmények és szurkolói rendbontás a pályákon

Dorogi FC-Ferencvárosi TC ( Magyar Kupa 8. forduló, 2021.02.10.)

A Fradi a Magyar Kupa menetelése során a Dorogi FC otthonába látogatott egy fagyos februári délutánon még a 2020/2021-es idényben. Az FTC a fagyott, sáros talajon megszenvedett a győzelemért, hiszen csak 2-1 re tudták felülmúlni a dorogi fiúkat. A mérkőzés után sok futballkedvelőnek ismerős lehet Botka Endre nyilatkozata, miután átfagyva, dideregve mesélt a dorogi sárcsatáról az M4 Sport stábjának. 

Opus Tigáz Tatabánya-Békéscsaba 1912 Előre (NB III. Osztályozó 1. forduló, 2024.06.02.)

A feszültség szinte tapintható volt a Tatabánya-Békéscsaba osztályozón 2024-ben. Nem véletlen, hiszen az NB II.-es feljutás volt a tét. A 2-2-es végeredmény után a szurkolói érzelmek nem csillapodtak. Rendbontás tört ki a két tábor között, és a stadion környékén percek alatt elszabadultak az indulatok, végül csak a rendőrség beavatkozása vetett véget a káosznak. Olvasónk videója alapján a dulakodás és a nagy tömeg hatására még a forgalom is megbénult.

A fegyelmi bizottság legutóbb a Tatabánya szurkolóit sújtotta büntetéssel, miután a drukkerek pirotechnikai eszközöket használtak a Soroksár elleni Magyar Kupa-mérkőzésen. Az MLSZ döntése szerint az Opus Tigáz Tatabánya pénzbírságot kapott a szabályszegés miatt.

Játékvezetői történetek Kun Attila tollából

A vármegyei magyar futball bajnokságok mindig is tele voltak gyöngyszemekkel, olyan történetekkel, amelyek néha még a profikat is megmosolyogtatnák. A szurkolók a bíró sporttársakat viszont nem kímélték a pálya széléről. Záporoztak a bekiabálások, a fenyegetések és a „szakmai tanácsok”. 

Egyik emlékezetes példa, amikor a Szárliget csúnyán kikapott otthon a Dunaszentmiklóstól. 0–5-nél, az utolsó percben a játékvezető jogosan kiállította a hazaiak egyik magáról megfeledkező futballistáját, aki kiütötte a labdát a kezéből. A meccs után azonban a hazaiak – állítólag jogot végzett – vezetője toporzékolva rontott be az öltözőbe, ordas nagy csalást kiáltva, és követelte, hogy beírhassa a véleményét a jegyzőkönyvbe. Mivel erre nem volt lehetősége, a játékvezetői testület vezetője közbelépett, és leállította a botrányt.

A játékosok, és a szurkolók sem kímélik a bírókat
A futballisták és a szurkolók sem kímélik a játékvezetőket
Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

2006 tavaszán az Ászár–Tárkány rangadó a vármegyei III. osztályban a bajnoki címről döntött. A találkozó 1–1-re állt, amikor a vendégek, a hazaiak szerint lesről ugyan, de megszerezték a győztes gólt. A lefújás után elszabadultak az indulatok, a szurkolók pedig percek alatt ellepték a pályát.

Mire megtettem az öltözőig tartó mintegy 50 métert, édesanyám valószínűleg csuklásrohamot kapott

– idézte fel Kun Attila, korábbi vármegyei játékvezető.

A meccs után a klubvezető annyit mondott: örülne, ha a bíró többet nem térne vissza Ászárra.

 

