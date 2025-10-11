Szurkolói rendbontás, sártenger, pirotechnika – egy korábbi játékvezető is mesél az extrém meccsekről

Komárom–Esztergom vármegye futballtörténelmében a feszültség sokszor túlnőtt a pályán. Volt, hogy a Dorog–Fradi meccset jeges pályán kellett lejátszani, ahol a játékosok az elemekkel küzdöttek, máskor pedig a Tatabánya–Békéscsaba összecsapáson már nem az időjárás, hanem a szurkolói rendbontás borzolta a kedélyeket.

A pályán nem volt szurkolói rendbontás, csak a természet lázadt fel

Fotó: Török Attila / Forrás: Nemzeti Sport

Extrém körülmények és szurkolói rendbontás a pályákon

Dorogi FC-Ferencvárosi TC ( Magyar Kupa 8. forduló, 2021.02.10.)

A Fradi a Magyar Kupa menetelése során a Dorogi FC otthonába látogatott egy fagyos februári délutánon még a 2020/2021-es idényben. Az FTC a fagyott, sáros talajon megszenvedett a győzelemért, hiszen csak 2-1 re tudták felülmúlni a dorogi fiúkat. A mérkőzés után sok futballkedvelőnek ismerős lehet Botka Endre nyilatkozata, miután átfagyva, dideregve mesélt a dorogi sárcsatáról az M4 Sport stábjának.

Opus Tigáz Tatabánya-Békéscsaba 1912 Előre (NB III. Osztályozó 1. forduló, 2024.06.02.)

A feszültség szinte tapintható volt a Tatabánya-Békéscsaba osztályozón 2024-ben. Nem véletlen, hiszen az NB II.-es feljutás volt a tét. A 2-2-es végeredmény után a szurkolói érzelmek nem csillapodtak. Rendbontás tört ki a két tábor között, és a stadion környékén percek alatt elszabadultak az indulatok, végül csak a rendőrség beavatkozása vetett véget a káosznak. Olvasónk videója alapján a dulakodás és a nagy tömeg hatására még a forgalom is megbénult.

A fegyelmi bizottság legutóbb a Tatabánya szurkolóit sújtotta büntetéssel, miután a drukkerek pirotechnikai eszközöket használtak a Soroksár elleni Magyar Kupa-mérkőzésen. Az MLSZ döntése szerint az Opus Tigáz Tatabánya pénzbírságot kapott a szabályszegés miatt.