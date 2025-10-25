Szerinted melyik a legjobb szurkolói dal és rigmus Komárom-Esztergomban? Szavazz!

Melyek a legjobb szurkolói dalok vármegyénk lelátóiról?

Lássuk, mikre lehet szavazni:

Opus Tigáz Tatabánya

Már gyerekként, a lelátón voltam, Megírva sorsom, Csak neked szurkoltam! Azóta is, mindig melletted állok, Csak egy az álmom, Nyerjünk bajnokságot! Óóóóó, óóóóóó, óóóóóó, óóóóóó

A kék-fehér szurkolótábor molinóin is jól látható jelmondatuk. Dalaikba is gyakran beleszövik ezt az ikonikus három szót.

A Bányász kék-fehér, Hagyomány, Tisztelet, Szenvedély! Harc és küzdelem az életünk, mindörökké veletek leszünk! Lololololo-lololo lo-lo-lo

Wati Kecskéd KSK

A kecskédi B-közép is komolyan veszi a szurkolást. Indulójukat még talán a vendég csapatok is gyakran szokták dúdolni a szurkolói dudák kíséretében.

Ici pici egyletünk, Kecskéd SC a nevünk Ahová mi elmegyünk, 5-6 gólt is beverünk Tedd rá, hé Lődd rá, hé Tedd rá, lődd rá Tedd rá, lődd rá Csim-bum-gól Nappal játszunk a labdával Éjjel meg a Mariskával Ha nem éjjel hajnalban Lenn a szénakazalban Tedd rá, hé Lődd rá, hé Tedd rá, lődd rá Tedd rá, lődd rá Csim-bum-gól

Dorogi FC

A foci szurkoló szövegek gyakran az egyszerűségük miatt nagyszerűek. A dorogi futballcsapat nótája rövid és tömör. A szurkolói dobok aláfestésével pedig extra löketet adhat még a 90. percben is.

Ha egyszer meghalok Akkor is rád gondolok Dorog FC, Dorog FC Sálálálálálálá-sálálálálálá

Mol-Tatabánya KC

A tatabányai kézilabdacsapat szurkolói minden mérkőzésen kitesznek magukért. Klasszikus rigmusaik pedig a dobok kíséretében még jobban hangzanak. Így szól a lelátókon a „Bányász álé”:

Meglesz a lé! Meglesz a lé! Hajrá Bányász, Meglesz a lé! Hajrá Bányász álé, álé!

Szavazásra fel!