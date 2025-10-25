október 25., szombat

Szavazás

1 órája

Szerinted melyik a legjobb szurkolói dal és rigmus Komárom-Esztergomban? Szavazz!

Címkék#Opus Tigáz Tatabánya#rigmus#szurkolói dal#szavazás#labdarúgás

A Komárom-Esztergom vármegyei sportélet nemcsak a pályán, hanem a lelátón is lüktet. A szurkolói dalok és rigmusok adják azt az energiát, ami minden mérkőzést ünneppé varázsol.

Kemma.hu

A helyi futball- és kézilabdacsapatok meccsein nemcsak a játékosok küzdenek, hanem a szurkolók is hangjukkal és lelkesedésükkel viszik előre kedvenceiket. A Tatabánya, Dorog vagy Kecskéd rigmusai ma már a vármegye sportkultúrájának részei, és generációk óta visszhangzanak a lelátókon. Korábbi cikkünkben már összegyűjtöttük a legnépszerűbb szurkolói dalokat, hogy kiderüljön, melyik a legjobb Komárom-Esztergomban – most pedig te is szavazhatsz a kedvencedre.

Lelátóról szólnak a szurkolói dalok, rigmusok
Szurkolói dalok: az Opus Tigáz Tatabánya rigmusai a Dorog elleni találkozón is elhangoztak
Fotó: Hagymási Bence / Forrás:  24 Óra

Melyek a legjobb szurkolói dalok vármegyénk lelátóiról?

Lássuk, mikre lehet szavazni:

Opus Tigáz Tatabánya

Már gyerekként, a lelátón voltam,

Megírva sorsom,

Csak neked szurkoltam!

Azóta is, mindig melletted állok,

Csak egy az álmom,

Nyerjünk bajnokságot!

Óóóóó, óóóóóó, óóóóóó, óóóóóó

A kék-fehér szurkolótábor molinóin is jól látható jelmondatuk. Dalaikba is gyakran beleszövik ezt az ikonikus három szót.

A Bányász kék-fehér,

Hagyomány, Tisztelet, Szenvedély!

Harc és küzdelem az életünk,

mindörökké veletek leszünk!

Lololololo-lololo lo-lo-lo

Wati Kecskéd KSK

A kecskédi B-közép is komolyan veszi a szurkolást. Indulójukat még talán a vendég csapatok is gyakran szokták dúdolni a szurkolói dudák kíséretében.

Ici pici egyletünk, Kecskéd SC a nevünk

Ahová mi elmegyünk, 5-6 gólt is beverünk

Tedd rá, hé

Lődd rá, hé

Tedd rá, lődd rá

Tedd rá, lődd rá

Csim-bum-gól

Nappal játszunk a labdával

Éjjel meg a Mariskával

Ha nem éjjel hajnalban

Lenn a szénakazalban

Tedd rá, hé

Lődd rá, hé

Tedd rá, lődd rá

Tedd rá, lődd rá

Csim-bum-gól

Dorogi FC

A foci szurkoló szövegek gyakran az egyszerűségük miatt nagyszerűek. A dorogi futballcsapat nótája rövid és tömör. A szurkolói dobok aláfestésével pedig extra löketet adhat még a 90. percben is.

Ha egyszer meghalok

Akkor is rád gondolok

Dorog FC, Dorog FC

Sálálálálálálá-sálálálálálá

Mol-Tatabánya KC

A tatabányai kézilabdacsapat szurkolói minden mérkőzésen kitesznek magukért. Klasszikus rigmusaik pedig a dobok kíséretében még jobban hangzanak. Így szól a lelátókon a „Bányász álé”:

Meglesz a lé! Meglesz a lé!

Hajrá Bányász, Meglesz a lé!

Hajrá Bányász álé, álé!

Szavazásra fel!

