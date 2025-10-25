1 órája
Szerinted melyik a legjobb szurkolói dal és rigmus Komárom-Esztergomban? Szavazz!
A Komárom-Esztergom vármegyei sportélet nemcsak a pályán, hanem a lelátón is lüktet. A szurkolói dalok és rigmusok adják azt az energiát, ami minden mérkőzést ünneppé varázsol.
A helyi futball- és kézilabdacsapatok meccsein nemcsak a játékosok küzdenek, hanem a szurkolók is hangjukkal és lelkesedésükkel viszik előre kedvenceiket. A Tatabánya, Dorog vagy Kecskéd rigmusai ma már a vármegye sportkultúrájának részei, és generációk óta visszhangzanak a lelátókon. Korábbi cikkünkben már összegyűjtöttük a legnépszerűbb szurkolói dalokat, hogy kiderüljön, melyik a legjobb Komárom-Esztergomban – most pedig te is szavazhatsz a kedvencedre.
Szurkolói dalok és rigmusok, amiktől zengenek a lelátók vármegyénkben
Melyek a legjobb szurkolói dalok vármegyénk lelátóiról?
Lássuk, mikre lehet szavazni:
Már gyerekként, a lelátón voltam,
Megírva sorsom,
Csak neked szurkoltam!
Azóta is, mindig melletted állok,
Csak egy az álmom,
Nyerjünk bajnokságot!
Óóóóó, óóóóóó, óóóóóó, óóóóóó
A kék-fehér szurkolótábor molinóin is jól látható jelmondatuk. Dalaikba is gyakran beleszövik ezt az ikonikus három szót.
A Bányász kék-fehér,
Hagyomány, Tisztelet, Szenvedély!
Harc és küzdelem az életünk,
mindörökké veletek leszünk!
Lololololo-lololo lo-lo-lo
Wati Kecskéd KSK
A kecskédi B-közép is komolyan veszi a szurkolást. Indulójukat még talán a vendég csapatok is gyakran szokták dúdolni a szurkolói dudák kíséretében.
Ici pici egyletünk, Kecskéd SC a nevünk
Ahová mi elmegyünk, 5-6 gólt is beverünk
Tedd rá, hé
Lődd rá, hé
Tedd rá, lődd rá
Tedd rá, lődd rá
Csim-bum-gól
Nappal játszunk a labdával
Éjjel meg a Mariskával
Ha nem éjjel hajnalban
Lenn a szénakazalban
Tedd rá, hé
Lődd rá, hé
Tedd rá, lődd rá
Tedd rá, lődd rá
Csim-bum-gól
Dorogi FC
A foci szurkoló szövegek gyakran az egyszerűségük miatt nagyszerűek. A dorogi futballcsapat nótája rövid és tömör. A szurkolói dobok aláfestésével pedig extra löketet adhat még a 90. percben is.
Ha egyszer meghalok
Akkor is rád gondolok
Dorog FC, Dorog FC
Sálálálálálálá-sálálálálálá
Mol-Tatabánya KC
A tatabányai kézilabdacsapat szurkolói minden mérkőzésen kitesznek magukért. Klasszikus rigmusaik pedig a dobok kíséretében még jobban hangzanak. Így szól a lelátókon a „Bányász álé”:
Meglesz a lé! Meglesz a lé!
Hajrá Bányász, Meglesz a lé!
Hajrá Bányász álé, álé!
Szavazásra fel!
Melyik csapat szurkolói rigmusa a kedvenced?