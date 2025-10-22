Szurkolói dalok és rigmusok, amiktől zengenek a lelátók vármegyénkben

Vármegyénk sportéletét csak tovább színesítik a lelátókon megjelenő drukkerek és rigmusaik. Összegyűjtöttük a legfrappánsabb, legszebb és leghangzatosabb szurkolói dalokat, hogy ne csak a lelátón élvezhessük őket.

Az Opus Tigáz Tatabánya szurkolói dalokkal buzdítják a csapatot

Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

Mik a leghangzatosabb szurkolói dalok vármegyénk lelátóiról?

Ha már a Tatabánya futballcsapatánál tartottunk, nézzük meg milyen dalokkal lelkesítik a játékosokat az ultrák. Az első rövid nóta inkább a klubhűségről szól. Mindenesetre a „Bányász” labdarúgóinak egy élmény lehet bevonulni erre a rigmusra a meccseken.

Opus Tigáz Tatabánya

Már gyerekként, a lelátón voltam, Megírva sorsom, Csak neked szurkoltam! Azóta is, mindig melletted állok, Csak egy az álmom, Nyerjünk bajnokságot! Óóóóó, óóóóóó, óóóóóó, óóóóóó

A kék-fehér szurkolótábor molinóin is jól látható jelmondatuk. Dalaikba is gyakran beleszövik ezt az ikonikus három szót.

A Bányász kék-fehér, Hagyomány, Tisztelet, Szenvedély! Harc és küzdelem az életünk, mindörökké veletek leszünk! Lololololo-lololo lo-lo-lo

Wati Kecskéd KSK

A kecskédi B-közép is komolyan veszi a szurkolást. Indulójukat még talán a vendég csapatok is gyakran szokták dúdolni a szurkolói dudák kíséretében.

Ici pici egyletünk, Kecskéd SC a nevünk Ahová mi elmegyünk, 5-6 gólt is beverünk Tedd rá, hé Lődd rá, hé Tedd rá, lődd rá Tedd rá, lődd rá Csim-bum-gól Nappal játszunk a labdával Éjjel meg a Mariskával Ha nem éjjel hajnalban Lenn a szénakazalban Tedd rá, hé Lődd rá, hé Tedd rá, lődd rá Tedd rá, lődd rá Csim-bum-gól

Dorogi FC

A foci szurkoló szövegek gyakran az egyszerűségük miatt nagyszerűek. A dorogi futballcsapat nótája rövid és tömör. A szurkolói dobok aláfestésével pedig extra löketet adhat még a 90. percben is.

Ha egyszer meghalok Akkor is rád gondolok Dorog FC, Dorog FC Sálálálálálálá-sálálálálálá

A drukkerek is kitettek magukért a „bányászrangadón”

Az Opus Tigáz Tatabánya és a Dorogi FC nemrég egymás ellen is megmutathatta mit tudnak a pályán és a lelátón. A mérkőzés 1–0-s dorogi győzelemmel zárult.