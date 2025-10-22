39 perce
Szurkolói dalok és rigmusok, amiktől zengenek a lelátók vármegyénkben
A mérkőzések igazi varázsa nemcsak a pályán, hanem a lelátón is megszületik. A szurkolói dalok és rigmusok adják meg azt a hangulatot, ami összekovácsolja a közösséget, buzdítja a csapatokat és felejthetetlenné teszi a meccseket.
Vármegyénk sportéletét csak tovább színesítik a lelátókon megjelenő drukkerek és rigmusaik. Összegyűjtöttük a legfrappánsabb, legszebb és leghangzatosabb szurkolói dalokat, hogy ne csak a lelátón élvezhessük őket.
Mik a leghangzatosabb szurkolói dalok vármegyénk lelátóiról?
Ha már a Tatabánya futballcsapatánál tartottunk, nézzük meg milyen dalokkal lelkesítik a játékosokat az ultrák. Az első rövid nóta inkább a klubhűségről szól. Mindenesetre a „Bányász” labdarúgóinak egy élmény lehet bevonulni erre a rigmusra a meccseken.
Opus Tigáz Tatabánya
Már gyerekként, a lelátón voltam,
Megírva sorsom,
Csak neked szurkoltam!
Azóta is, mindig melletted állok,
Csak egy az álmom,
Nyerjünk bajnokságot!
Óóóóó, óóóóóó, óóóóóó, óóóóóó
A kék-fehér szurkolótábor molinóin is jól látható jelmondatuk. Dalaikba is gyakran beleszövik ezt az ikonikus három szót.
A Bányász kék-fehér,
Hagyomány, Tisztelet, Szenvedély!
Harc és küzdelem az életünk,
mindörökké veletek leszünk!
Lololololo-lololo lo-lo-lo
Wati Kecskéd KSK
A kecskédi B-közép is komolyan veszi a szurkolást. Indulójukat még talán a vendég csapatok is gyakran szokták dúdolni a szurkolói dudák kíséretében.
Ici pici egyletünk, Kecskéd SC a nevünk
Ahová mi elmegyünk, 5-6 gólt is beverünk
Tedd rá, hé
Lődd rá, hé
Tedd rá, lődd rá
Tedd rá, lődd rá
Csim-bum-gól
Nappal játszunk a labdával
Éjjel meg a Mariskával
Ha nem éjjel hajnalban
Lenn a szénakazalban
Tedd rá, hé
Lődd rá, hé
Tedd rá, lődd rá
Tedd rá, lődd rá
Csim-bum-gól
Dorogi FC
A foci szurkoló szövegek gyakran az egyszerűségük miatt nagyszerűek. A dorogi futballcsapat nótája rövid és tömör. A szurkolói dobok aláfestésével pedig extra löketet adhat még a 90. percben is.
Ha egyszer meghalok
Akkor is rád gondolok
Dorog FC, Dorog FC
Sálálálálálálá-sálálálálálá
A drukkerek is kitettek magukért a „bányászrangadón”
Az Opus Tigáz Tatabánya és a Dorogi FC nemrég egymás ellen is megmutathatta mit tudnak a pályán és a lelátón. A mérkőzés 1–0-s dorogi győzelemmel zárult.
A MOL-Tatabánya KC szurkolói dobokkal és megafonnal is betöltik a csarnokot
A tatabányai kézilabdacsapat szurkolói minden mérkőzésen kitesznek magukért. Klasszikus rigmusaik pedig a dobok kíséretében még jobban hangzanak.
Így szól a lelátókon a „Bányász álé”:
Meglesz a lé! Meglesz a lé!
Hajrá Bányász, Meglesz a lé!
Hajrá Bányász álé, álé!
A Magyar Kézilabda Szövetség (MKSZ) is beszámolt a tatabányai kézisek EHF-Európa-kupa szerepléséről, ahol a norvég Naerbo IL csapatát múlták felül hat góllal.