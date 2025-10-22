október 22., szerda

Szurkolók

39 perce

Szurkolói dalok és rigmusok, amiktől zengenek a lelátók vármegyénkben

Címkék#Opus Tigáz Tatabánya#Dorogi FC#drukker#foci#sportélet#szurkolók

A mérkőzések igazi varázsa nemcsak a pályán, hanem a lelátón is megszületik. A szurkolói dalok és rigmusok adják meg azt a hangulatot, ami összekovácsolja a közösséget, buzdítja a csapatokat és felejthetetlenné teszi a meccseket.

Vármegyénk sportéletét csak tovább színesítik a lelátókon megjelenő drukkerek és rigmusaik. Összegyűjtöttük a legfrappánsabb, legszebb és leghangzatosabb szurkolói dalokat, hogy ne csak a lelátón élvezhessük őket.

Az Opus Tigáz Tatabánya szurkolói daloktól zengő lelátója.
Az Opus Tigáz Tatabánya szurkolói dalokkal buzdítják a csapatot
Fotó: Hagymási Bence / Forrás:  24 Óra

Mik a leghangzatosabb szurkolói dalok vármegyénk lelátóiról?

Ha már a Tatabánya futballcsapatánál tartottunk, nézzük meg milyen dalokkal lelkesítik a játékosokat az ultrák. Az első rövid nóta inkább a klubhűségről szól. Mindenesetre a „Bányász” labdarúgóinak egy élmény lehet bevonulni erre a rigmusra a meccseken.

Opus Tigáz Tatabánya

Már gyerekként, a lelátón voltam,

Megírva sorsom,

Csak neked szurkoltam!

Azóta is, mindig melletted állok,

Csak egy az álmom,

Nyerjünk bajnokságot!

Óóóóó, óóóóóó, óóóóóó, óóóóóó

A kék-fehér szurkolótábor molinóin is jól látható jelmondatuk. Dalaikba is gyakran beleszövik ezt az ikonikus három szót.

A Bányász kék-fehér,

Hagyomány, Tisztelet, Szenvedély!

Harc és küzdelem az életünk,

mindörökké veletek leszünk!

Lololololo-lololo lo-lo-lo

Wati Kecskéd KSK

A kecskédi B-közép is komolyan veszi a szurkolást. Indulójukat még talán a vendég csapatok is gyakran szokták dúdolni a szurkolói dudák kíséretében.

Ici pici egyletünk, Kecskéd SC a nevünk

Ahová mi elmegyünk, 5-6 gólt is beverünk

Tedd rá, hé

Lődd rá, hé

Tedd rá, lődd rá

Tedd rá, lődd rá

Csim-bum-gól

Nappal játszunk a labdával

Éjjel meg a Mariskával

Ha nem éjjel hajnalban

Lenn a szénakazalban

Tedd rá, hé

Lődd rá, hé

Tedd rá, lődd rá

Tedd rá, lődd rá

Csim-bum-gól

Dorogi FC

A foci szurkoló szövegek gyakran az egyszerűségük miatt nagyszerűek. A dorogi futballcsapat nótája rövid és tömör. A szurkolói dobok aláfestésével pedig extra löketet adhat még a 90. percben is.

Ha egyszer meghalok

Akkor is rád gondolok

Dorog FC, Dorog FC

Sálálálálálálá-sálálálálálá

A drukkerek is kitettek magukért a „bányászrangadón”

Az Opus Tigáz Tatabánya és a Dorogi FC nemrég egymás ellen is megmutathatta mit tudnak a pályán és a lelátón. A mérkőzés 1–0-s dorogi győzelemmel zárult.

A MOL-Tatabánya KC szurkolói dobokkal és megafonnal is betöltik a csarnokot

A tatabányai kézilabdacsapat szurkolói minden mérkőzésen kitesznek magukért. Klasszikus rigmusaik pedig a dobok kíséretében még jobban hangzanak.

Így szól a lelátókon a „Bányász álé”:

Meglesz a lé! Meglesz a lé!

Hajrá Bányász, Meglesz a lé!

Hajrá Bányász álé, álé!

A Magyar Kézilabda Szövetség (MKSZ) is beszámolt a tatabányai kézisek EHF-Európa-kupa szerepléséről, ahol a norvég Naerbo IL csapatát múlták felül hat góllal.

 

