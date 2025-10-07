Szoboszlaitól Puskásig: magyar ikonikus mezszámok

Egy-egy mezszám kultikus jelentőséggel bír, más mezszámok alatt legendák születnek. Felelevenítünk pár mezszámot, legendás tulajdonosaival és ha van, felkeressük jelenlegi birtokosait a labdarúgás világában, Szoboszlain át Dzsudzsákig.

Ikonikus mezszámot választott Szoboszlai a Liverpoolban

Forrás: szoboszlaidominik/Instagram

Mezszámok a futballvilágban

Az 1990-es évek előtt egy-egy játékos különböző mezszámot is viselhetett. Az adott labdarúgó mezszámát az határozta meg hogy éppen milyen poszton játszott. 1-es mezszámmal a kapusok, 2-3-as mezszámmal a hátvédek, 10-es mezszámmal az irányító középpályások. Az 1990-es évek elején az angol és olasz bajnokságban terjedt el a játékosok állandó mezszáma. Az 1990-es évek közepétől Magyarországon is állandósultak a mezszámok, az európai mintákat követve.

Mezszámok Magyarországon

Az 1990-es évek elejétől állandó mezszámokat kaptak a játékosok a magyar bajnokságban. A mezszámok jelentését és értékét mutatva több csapat is vonultatott vissza mezszámokat. A legendás játékosok neve egybeégett mezszámaikkal, a futball világában ez az egyik legmagasabb elismerés - jelképezi az adott játékos nagyságát és az adott klub háláját a játékos felé. Puskás Ferenc ikonikus 10-es mezszámát a Budapest Honvéd 2000 nyarán vonultatta vissza és azóta is érinthetetlen mindenki számára. Simon Tibor tragikus halála után szintén nem viseli többet senki a 2-es mezszámot a Ferencváros történetében. A Ferencváros szurkolói pedig jelképesen a 12-es mezszámot kapták meg, ez szimbolizálja a csapat "12. játékosát". A "12. játékos" a labdarúgásban a mindig csapat mögött álló szurkolókat jelenti.

1-es mezszám

Kapusokra jellemző mezszám, a "Fekete Párduc" is 1-es számú mezben védte az Aranycsapat kapuját. Grosics Gyula Tatabányán és a Ferencvárosban is legendaként tekintenek vissza. A mai hálóőrök közül az RB Leipzig kapusa Gulácsi Péter is ebben a számban véd.

7-es mezszám

A 7-es mezszámmal mindenki Cristiano Ronaldo-t azonosítja, a Real Madrid magyar legendája Puskás Ferenc is ebben a mezben lépett pályára legtöbbször a királyi gárdában. Dzsudzsák Balázs, a PSV Eindhoven magyarja is ezt a számot választotta klubcsapatában, a válogatott mérkőzéseken is 7-es számú mezben szerepelt.

8-as mezszám

A középpálya motorjának számító játékosok szerepeltek a 8-as számú szerelésben. Bozsik József az Aranycsapat és az olimpiai bajnok keret tagjaként 8-as mezszámban lépett pályára. Gera Zoltán a válogatott meghatározó játékosa volt, aki 8-as nemzeti színű szerelésben lépett pályára. 8-as mezszámról a fiatal generációnak Szoboszlai Dominik juthat eszébe. A Liverpoolnál nagy megtiszteltetés érte, ugyanis a klublegenda Steven Gerrard mezszámát viselheti.

9-es mezszám

A 9-es mezszám legtöbbször a befejező csatárok között volt elterjedt. Az egyetlen magyar Aranylabdás (1976) Albert Flórián is ebben a mezszámban játszott pályafutása során. Másik legendás játékosunk Kocsis Sándor az Aranycsapat gólvágója is ebben a számban lett az 1954-es világbajnokság gólkirálya. A magyar válogatott modern korszakában Priskin Tamás, Nikolics Nemanja és Ádám Martin szerepelt 9-es mezben.

10-es mezszám

A 10-es mezszámot Pelé óta számítják mágikus mezszámnak, általában a csapat legkiemelkedőbb, leggólerősebb játékosa kapja. Puskás Ferenc a Budapesti Honvéd, a Real Madrid és a válogatott tagjaként is magára öltötte a 10-es számú mezt, legtöbbször támadó középpályás szerepkörben.