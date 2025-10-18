Szoboszlai vezetésével visszatérhet a győzelem útjára a Liverpool–Arne Slot is nyilatkozott a meccs előtt

Az angol Premier League 8. fordulójában nagy múltú örökrangadót vív a Manchester United ellen a Liverpool FC. Szoboszlai és csapata koránt sincs jó formában, ugyanis Arne Slot csapata elbukta utóbbi három meccsét. A vezetőedző a mérkőzés előtti sajtótájékoztatón viszont jó híreket is közölt.

Szoboszlai a válogatott után a liverpooli rangadón is betalálhat

Fotó: Peter Bryne / Forrás: The Guardian

Milyen poszton fog játszani Szoboszlai Dominik?

A liverpooli szurkolók között már régóta beszédtéma a magyar válogatott csapatkapitány posztja, hiszen több alkalommal is a jobbhátvéd helyén szerepelt. Legutóbb a Chelsea ellen visszakerült Dominik a középpálya tengelyébe, de a „Vörösök” az utolsó pillanatban gólt kaptak, válaszra pedig már nem volt idejük.

Arne Slot a Manchester United elleni találkozó előtt jó híreket közölt: Ryan Gravenberch teljesen egészséges, Konaté pedig újra százszázalékos edzésmunkát végez a csapattal. A Manchester United játékosok közül hárman is hiányoznak a keretből. A vezetőedző kitért a hibákra is: szerinte a támadások rendben vannak, de a védekezés terén javulniuk kell Kerkez Miloséknak.

A fő probléma, hogy túl sok gólt kaptunk. Akcióból túl sok beadást engedünk, ezen javítanunk kell

– nyilatkozta a holland szakember.

„Szobi” az edzés előtti videókon is feltűnt.

Az angol liga rangadójára vasárnap (10.19.) 17:30-kor kerül sor az Anfield Roadon. A „Poolt” beelőzte az Arsenal az első helyen, így a Liverpool-Manchester United találkozó különösen fontos a Slot gárda számára.

Elégedetlen szurkolók – Régen jobb volt a keret?

Szoboszlai Dominik továbbra is a Liverpool egyik legstabilabb pontja, még ha a szurkolók között akadnak is elégedetlen hangok. A csapatkapitány, Virgil van Dijk ugyanakkor kiállt Kerkez Milos mellett, akit az utóbbi hetekben sok kritika ért. Hangsúlyozta, hogy a magyar labdarúgó-válogatott hátvédje hatalmas tehetség és még sokat fejlődhet.

A liverpooli drukkerek is örültek a válogatott sikerének

A Portugália–Magyarország mérkőzés után Liverpoolban is ünnepelték Szoboszlai Dominikot, aki a hosszabbításban egyenlített. Egy kommentelő szerint ő lehet akár a „Vörösök” következő csapatkapitánya.