47 perce
Szoboszlai új frizurája, hatalmas bravúrok és bomba gólok a magyar válogatott edzésén + videó
A magyar labdarúgó-válogatott gőzerővel készül a következő összecsapásokra. Először 10.11-én az örmény válogatottat fogadják a Puskás Arénában, utána pedig 10.14-én a Portugáloknak vághatnak vissza Szoboszlaiék. Az MLSZ Instagram oldalán osztotta meg a csapat edzésén készült fotókat, videókat.
A kommentelőket nem csak a hatalmas gólok, a kemény erőnléti gyakorlatok, illetve a kapusbravúrok érdekelték. Szoboszlai ismét alakított a fizimiskáján, egy hozzászóló pedig fel is ajánlotta, hogy szívesen átalakítja a Liverpool középpályása haját.
Edzésen Szoboszlai Dominik és a válogatott
A magyar labdarúgó-válogatott szokásához híven a telki edzőközpont pályáin készül, Marco Rossi csapata pedig egyértelműen a győzelemért száll harcba a Puskás Arénában az örmény válogatott ellen. Mi sem bizonyítja jobban a válogatott elszántságát, mint azok az edzésen készült felvételek, amelyeket a Magyar Labdarúgó Szövetség posztolt hivatalos Instagram oldalán.
Szoboszlai a videón ezúttal copfba fogott hajjal vette az akadályokat. Az egyik kommentelő tréfásan megjegyezte, hogy örömmel befonná a csapatkapitány haját.
Aki tudja, jelölje meg Dominikot, felajánlanék egy hajfonást neki. 😁😉
A Magyarország-Örményország labdarúgó-vb selejtező mérkőzést szombaton rendezik meg a Puskás Arénában 18:00-kor, az M4 Sport pedig élőben közvetíti a rangadót.
A válogatottban vajon tud javítani Kerkez Milos a formáján?
A liverpooli szurkolótábor véleményei enyhén szólva is megoszlanak Kerkezről. Korábbi cikkünkben említettük, hogy a drukkerek szívesebben látnák Andrew Robertsont a balhátvéd posztján, mint Milost. A Liverpool FC csapatkapitánya azonban védelme alá vette a fiatal hátvédet, mondván, hogy számára még új a csapat közege.
Kerkez teljesen rendben lesz. Fiatal játékosról van szó, aki egy új közegben próbálja megmutatni magát, és ez soha nem könnyű feladat. Óriási benne a potenciál, tele van energiával, és biztos vagyok benne, hogy hamarosan mindenki látni fogja, miért hoztuk őt ide
– nyilatkozra Virgil van Dijk.
Szoboszlai Dominik stabil pont, de a szurkolók a régi hősöket követelik vissza a Liverpoolba
Jót tenne a győzelem Szoboszlainak
A Chelsea elleni újabb vereség után a Liverpool sorozatban harmadszor maradt pont nélkül, amire évek óta nem volt példa. A csapatkapitány, Virgil van Dijk a mérkőzést követően elgondolkodtatóan nyilatkozott: szerinte nemcsak a pályán, hanem azon kívül is nehézségekkel kellett szembenézniük.
Szavai akkor nagy visszhangot keltettek — a szurkolók és elemzők napokig találgatták, milyen problémákra utalhatott, és mennyire érezhették meg ennek hatását Szoboszlai Dominikék a mindennapokban.
Ezáltal a fiaskók után mindenképpen jót tenne a győzelem Dominiknak, pláne, ha ezt a címeres mezben ünnepelheti, ugyanis utólag nagyon sokat érhet még ez a három pont a selejtező csoportban.
Balhé a Liverpoolnál: a csapatkapitány nyilatkozata után mindenki találgat
Szoboszlainak fontos a magánélet is
Szoboszlai Dominik legutóbb a rajongók szívéhez is szólt. A Liverpool magyar középpályása egy meghitt fotót osztott meg, amelyen családja körében látható. Mivel ritkán enged betekintést a magánéletébe, a kép valódi különlegességnek számított a követői számára.
Ettől mindenki elolvad: Szoboszlai Dominik családi képet posztolt