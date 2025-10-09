Szoboszlai új frizurája, hatalmas bravúrok és bomba gólok a magyar válogatott edzésén + videó

A kommentelőket nem csak a hatalmas gólok, a kemény erőnléti gyakorlatok, illetve a kapusbravúrok érdekelték. Szoboszlai ismét alakított a fizimiskáján, egy hozzászóló pedig fel is ajánlotta, hogy szívesen átalakítja a Liverpool középpályása haját.

Kemény edzéseken vannak túl Szoboszlai Dominikék

Forrás: mlsztv/Instagram

Edzésen Szoboszlai Dominik és a válogatott

A magyar labdarúgó-válogatott szokásához híven a telki edzőközpont pályáin készül, Marco Rossi csapata pedig egyértelműen a győzelemért száll harcba a Puskás Arénában az örmény válogatott ellen. Mi sem bizonyítja jobban a válogatott elszántságát, mint azok az edzésen készült felvételek, amelyeket a Magyar Labdarúgó Szövetség posztolt hivatalos Instagram oldalán.

Szoboszlai a videón ezúttal copfba fogott hajjal vette az akadályokat. Az egyik kommentelő tréfásan megjegyezte, hogy örömmel befonná a csapatkapitány haját.

Aki tudja, jelölje meg Dominikot, felajánlanék egy hajfonást neki. 😁😉

A Magyarország-Örményország labdarúgó-vb selejtező mérkőzést szombaton rendezik meg a Puskás Arénában 18:00-kor, az M4 Sport pedig élőben közvetíti a rangadót.

Tóth Balázs megcsillogtatta tudását a magyar válogatott edzésén

Forrás: mlsztv/Instagram

A válogatottban vajon tud javítani Kerkez Milos a formáján?

A liverpooli szurkolótábor véleményei enyhén szólva is megoszlanak Kerkezről. Korábbi cikkünkben említettük, hogy a drukkerek szívesebben látnák Andrew Robertsont a balhátvéd posztján, mint Milost. A Liverpool FC csapatkapitánya azonban védelme alá vette a fiatal hátvédet, mondván, hogy számára még új a csapat közege.

Kerkez teljesen rendben lesz. Fiatal játékosról van szó, aki egy új közegben próbálja megmutatni magát, és ez soha nem könnyű feladat. Óriási benne a potenciál, tele van energiával, és biztos vagyok benne, hogy hamarosan mindenki látni fogja, miért hoztuk őt ide

– nyilatkozra Virgil van Dijk.