Tizenegy éve nem volt ekkora mélyponton a Liverpool – érdekes statisztikák láttak napvilágot Szoboszlairól

A lelátó egyik felén örömünnep, a másik felén kilátástalan szurkolók. Hiába játszott a meccs nagy részében Szoboszlai csapata fölényben, mégis kikapott a jobb napokat is látó Manchester Unitedtől. A Liverpool tizenegy éve nem produkált ilyen rossz sorozatot: 4 vereség zsinórban.

Hiába Szoboszlai jó teljesítménye, a Pool történelmi vereséget szenvedett

Forrás: Bors

A drámai mélyrepülés folytatódik – Szoboszlairól is elmondták a véleményüket a szakértők

A Liverpool FC szurkolóinak már a mérkőzés 2. percében jött a hidegzuhany: a Manchester United támadója, Bryan Mbeumo talált be egy váratlan indításból – így 1–0-val vezettek a vendégek. Szoboszlai irányításával több veszélyes támadást is vezettek a „Vörösök”, de csak a kapufáig jutottak Gakpo révén. A mérkőzés 78. percében viszont betalált a holland csatár, a Pool pedig a három pontért támadhatott.

A végén azonban a Manchester United örülhetett, Harry Maguire a 84. percben eldöntötte a mérkőzést. Arne Slot csapata ezzel tovább folytatta történelmi vereségsorozatát, Rúben Amorim vezetőedző pedig először örülhetett annak, hogy csapata egymás után két mérkőzést is megnyert.

A Liverpool – Manchester United rangadó 2-1-es vendég sikerrel zárult.

Szoboszlai csapata egyik legjobbja volt, de hiába

A Sky Sports értékelései szerint több liverpooli játékos is tudásán alul teljesített a rangadón. Virgil van Dijk, a Liverpool csapatkapitánya az első gólnál sem volt a helyzet magaslatán, és többször is rosszul helyezkedett a United játékosai ellen, így csak 5-ös értékelést kapott.

Kerkez Milos továbbra sem találja a formáját a Pool kezdőjében. 5-ös pontszámú értékelése arról árulkodik, hogy nincs meg az összhang a védőtársakkal. A szurkolók többször is kritizálták temperamentuma miatt, van Dijknak ezen a meccsen is nyugtatnia kellett.