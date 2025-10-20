október 20., hétfő

Labdarúgás

1 órája

Tizenegy éve nem volt ekkora mélyponton a Liverpool – érdekes statisztikák láttak napvilágot Szoboszlairól

Szoboszlai Dominik#Premier League#Liverpool FC#Manchester United#labdarúgás

Kemény rangadót vívott a Liverpool a Manchester Uniteddel, de végül ismét vereséget szenvedett. Szoboszlai Dominik ezúttal is aktívan futballozott, ám a csapata tizenegy éve nem látott hullámvölgybe került. Mutatjuk a játékosok meccs utáni értékelését is.

Szabó Bence

A lelátó egyik felén örömünnep, a másik felén kilátástalan szurkolók. Hiába játszott a meccs nagy részében Szoboszlai csapata fölényben, mégis kikapott a jobb napokat is látó Manchester Unitedtől. A Liverpool tizenegy éve nem produkált ilyen rossz sorozatot: 4 vereség zsinórban.

Szoboszlai Dominik vereséget szenvedett a Manchester United ellen.
Hiába Szoboszlai jó teljesítménye, a Pool történelmi vereséget szenvedett
Forrás: Bors

A drámai mélyrepülés folytatódik – Szoboszlairól is elmondták a véleményüket a szakértők

A Liverpool FC szurkolóinak már a mérkőzés 2. percében jött a hidegzuhany: a Manchester United támadója, Bryan Mbeumo talált be egy váratlan indításból – így 1–0-val vezettek a vendégek. Szoboszlai irányításával több veszélyes támadást is vezettek a „Vörösök”, de csak a kapufáig jutottak Gakpo révén. A mérkőzés 78. percében viszont betalált a holland csatár, a Pool pedig a három pontért támadhatott.

A végén azonban a Manchester United örülhetett, Harry Maguire a 84. percben eldöntötte a mérkőzést. Arne Slot csapata ezzel tovább folytatta történelmi vereségsorozatát, Rúben Amorim vezetőedző pedig először örülhetett annak, hogy csapata egymás után két mérkőzést is megnyert. 

A Liverpool – Manchester United rangadó 2-1-es vendég sikerrel zárult.

Szoboszlai csapata egyik legjobbja volt, de hiába

A Sky Sports értékelései szerint több liverpooli játékos is tudásán alul teljesített a rangadón. Virgil van Dijk, a Liverpool csapatkapitánya az első gólnál sem volt a helyzet magaslatán, és többször is rosszul helyezkedett a United játékosai ellen, így csak 5-ös értékelést kapott.

Kerkez Milos továbbra sem találja a formáját a Pool kezdőjében. 5-ös pontszámú értékelése arról árulkodik, hogy nincs meg az összhang a védőtársakkal. A szurkolók többször is kritizálták temperamentuma miatt, van Dijknak ezen a meccsen is nyugtatnia kellett.

Szoboszlai néhány remek hosszú passzt adott, de főként a középen indított labdái lendítették előre a Liverpoolt. A második félidőben csökkent a passzpontossága, de jobbhátvédként is hasznosan játszott támadásban és védekezésben egyaránt. A magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitánya 7-es értékeléssel zárt.

Mohamed Salahval először fordul elő liverpooli pályafutása során, hogy hét egymást követő Premier League-meccsen nem szerzett akciógólt. Ő jegyzi a legtöbb gólban való közreműködést e párharc történetében, de messze van a korábbi formájától. A második félidőben nagy helyzetben csúnyán mellélőtt a Liverpool támadója, csak 5-ös értékelést kapott.

Legutóbb Arne Slot is elismerte, hogy a csapat formája érezhetően visszaesett

A mérkőzés előtt a holland szakember ugyan felvetette csapata hibáit, mégis ugyanazok a problémák köszöntek vissza a meccsen. Megjegyezte, hogy túl sok beadást engednek az ellenfeleknek, a második gólt viszont mégis egy ilyen szituációból kapták.

A Liverpool legközelebb az Eintracht Frankfurt ellen lép pályára a Bajnokok Ligájában szerdán, az angol labdarúgó-bajnokságban pedig a Brentford ellen folytatja szombaton.

