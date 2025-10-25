1 órája
Bajnokival ünnepel Szoboszlai Dominik
Napjaink legismertebb magyar labdarúgója ünnepel szombaton, történetesen bajnoki mérkőzéssel. Szoboszlai Dominik születésnapja van, szombaton lett 25 éves. Ennek kapcsán összegyűjtöttünk 2+5 érdekességet a középpályás pályafutásával kapcsolatban.
Szoboszlai Dominik születésnapját ünneplik Liverpoolban és azon kívül is. A magyar válogatott középpályása 2000. október 25-én látta meg a napvilágot, Székesfehérváron. Édesapja, Szoboszlai Zsolt korábbi tatabányai labdarúgó felügyelete mellett a Főnik Gold labdarúgójaként bontogatta szárnyait, útja onnan vezetett a világhírnév felé. A futballista egyébként szombat este a Brentford elleni bajnoki meccsel "ünnepel". Cikkünkben összegyűjtöttünk 2+5 érdekességet Dominik pályafutásával kapcsolatban.
Érdekességek Szoboszlai Dominik születésnapja kapcsán - a Lieferingtől a Liverpoolig
- Szoboszlai Dominik mindössze 17 éves volt, amikor 2017-ben debütált profi szinten a osztrák másodosztályú FC Liefering csapatában tétmérkőzésen, egy évvel később pedig már a csoportkörös európai kupameccseken is feltűnt az Red Bull Salzburg-val.
- 2020 decemberében a Salzburg "testvércsapata", a német Bundesligában szereplő RB Leipzig bejelentette, hogy szerződteti Szoboszlai Dominiket – a szerződés januárban lépett életbe. Az átigazolási díj (közvetetten, az RB Salzburgtól érkezve) 20 millió euró volt, ennek révén pedig ő lett a legdrágább magyar játékos az adott időszakban. A középpályás 2025 nyaráig érvényes szerződést kötött és Lipcsében rögtön két magyar csapattársra, Gulácsi Péterre és Willi Orbánra is lelt.
- Az RB Leipzignél való érkezése után rövidesen súlyosabb sérüléssel küszködött, ami hátráltatta az első időszakát. 2021-ben például szeméremcsont-gyulladás miatt kellett mindegy fél évet kihagynia, de 2022 elején is kidőlt több hétre, akkor egy izomrost szakadt el a combjában a Stuttgart elleni bajnoki előtti bemelegítésnél. A labdarúgó azonban mindannyiszor visszaküzdötte magát a legmagasabb szintre.
- A statisztikák szerint az RB Leipzignél két idényben (2021-22, 2022-23) 91 mérkőzésen 38 gólt vagy gólpasszt jegyzett, ám ennél feltűnőbb, hogy 161 helyzetet készített elő csapattársainak.
- 2023 nyarán mintegy 70 millió euróért igazolta le az angol Liverpool, ezzel ő lett minden idők legdrágább magyar játékosa. Klubszinten a Liverpool FC-vel 2024-25-ben megnyerte az angol Premier League-t, amivel ő lett az első magyar játékos, aki angol bajnoki címet nyert.
- A magyar válogatottban 2019. március 21-én debütált a szlovákok elleni mérkőzésen. Azóta még 57 alkalommal ölthette magára a válogatott mezt. Egy ideje már ő tölti be a csapatkapitányi pozíciót is a nemzeti együttesben.
- Univerzális labdarúgó, több pozíciót is képes betölteni: klubcsapatában kényszerűségből játszott már jobbhátvédet, belső középpályást, támadó középpályást és szélsőt is. A válogatottban elsősorban szervezőként, támadó középpályásként számít rá Marco Rossi szövetségi kapitány.