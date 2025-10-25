október 25., szombat

Születésnap

1 órája

Bajnokival ünnepel Szoboszlai Dominik

Napjaink legismertebb magyar labdarúgója ünnepel szombaton, történetesen bajnoki mérkőzéssel. Szoboszlai Dominik születésnapja van, szombaton lett 25 éves. Ennek kapcsán összegyűjtöttünk 2+5 érdekességet a középpályás pályafutásával kapcsolatban.

Várvizi Tamás

Szoboszlai Dominik születésnapját ünneplik Liverpoolban és azon kívül is. A magyar válogatott középpályása 2000. október 25-én látta meg a napvilágot, Székesfehérváron. Édesapja, Szoboszlai Zsolt korábbi tatabányai labdarúgó felügyelete mellett a Főnik Gold labdarúgójaként bontogatta szárnyait, útja onnan vezetett a világhírnév felé. A futballista egyébként szombat este a Brentford elleni bajnoki meccsel "ünnepel". Cikkünkben összegyűjtöttünk 2+5 érdekességet Dominik pályafutásával kapcsolatban.

Szoboszlai Dominik születésnapján is futballozik
Szoboszlai Dominik születésnapja bajnoki meccsel telik
Érdekességek Szoboszlai Dominik születésnapja kapcsán - a Lieferingtől a Liverpoolig

  1.  Szoboszlai Dominik mindössze 17 éves volt, amikor 2017-ben debütált profi szinten a osztrák másodosztályú FC Liefering csapatában tétmérkőzésen, egy évvel később pedig már a csoportkörös európai kupameccseken is feltűnt az Red Bull Salzburg-val. 
  2.  2020 decemberében a Salzburg "testvércsapata", a német Bundesligában szereplő RB Leipzig bejelentette, hogy szerződteti Szoboszlai Dominiket – a szerződés januárban lépett életbe. Az átigazolási díj (közvetetten, az RB Salzburgtól érkezve) 20 millió euró volt, ennek révén pedig ő lett a legdrágább magyar játékos az adott időszakban. A középpályás 2025 nyaráig érvényes szerződést kötött és Lipcsében rögtön két magyar csapattársra, Gulácsi Péterre és Willi Orbánra is lelt.
  3.  Az RB Leipzignél való érkezése után rövidesen súlyosabb sérüléssel küszködött, ami hátráltatta az első időszakát. 2021-ben például szeméremcsont-gyulladás miatt kellett mindegy fél évet kihagynia, de 2022 elején is kidőlt több hétre, akkor egy izomrost szakadt el a combjában a Stuttgart elleni bajnoki előtti bemelegítésnél. A labdarúgó azonban mindannyiszor visszaküzdötte magát a legmagasabb szintre.
  4.  A statisztikák szerint az RB Leipzignél két idényben (2021-22, 2022-23) 91 mérkőzésen 38 gólt vagy gólpasszt jegyzett, ám ennél feltűnőbb, hogy 161 helyzetet készített elő csapattársainak. 
  5.  2023 nyarán mintegy 70 millió euróért igazolta le az angol Liverpool, ezzel ő lett minden idők legdrágább magyar játékosa. Klubszinten a Liverpool FC-vel 2024-25-ben megnyerte az angol Premier League-t, amivel ő lett az első magyar játékos, aki angol bajnoki címet nyert. 
  6.  A magyar válogatottban 2019. március 21-én debütált a szlovákok elleni mérkőzésen. Azóta még 57 alkalommal ölthette magára a válogatott mezt. Egy ideje már ő tölti be a csapatkapitányi pozíciót is a nemzeti együttesben. 
  7.  Univerzális labdarúgó, több pozíciót is képes betölteni: klubcsapatában kényszerűségből játszott már jobbhátvédet, belső középpályást, támadó középpályást és szélsőt is. A válogatottban elsősorban szervezőként, támadó középpályásként számít rá Marco Rossi szövetségi kapitány.

 

