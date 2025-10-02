Szoboszlai Dominik stabil pont, de a szurkolók a régi hősöket követelik vissza a Liverpoolba

A korábbi legendás liverpooli középpályás, Jamie Carragher éles kritikákat fogalmazott meg a CBS Sports Golazo című műsorában. Nem csak a vezetőedzőt kritizálta, de a játékosok is kaptak hideget-meleget.

– Nemcsak a vereségek aggasztóak, hanem az egész eddigi kilenc meccs képe. Kaotikus a játék, mintha kosárlabdát néznénk. Slot jó edző, de idén a támadásokból hiányzik az extra, hátul pedig sokat gyengült a csapat. Most neki kell bizonyítania, hogy megéri-e a pénzét – mondta Carragher.

A Manchester City és az Aston Villa visszavonult labdarúgója, Micah Richards szerint korántsem ennyire rossz a helyzet a bajnok „Vörösöknél”.

– Jamie, nagyon rossz ezt hallani, amit mondasz, mert még mindig csak mindössze két vereségről beszélünk – mondta Richards.

A Liverpool klublegendája hamar rövidre zárta a beszélgetést, és elárulta, kiket látna szívesen a kezdő tizenegyben.

– Én azzal a stabil, megbízható középpályával állnék fel, amit tavaly is láthattunk, benne Szoboszlaival. Jobbhátvédként a most csereként beálló Bradley-t választanám, elöl pedig Isak és Szalah kezdene. A Liverpoolnak újra olyan csapattá kell válnia, amely erős, és amelyet nehéz legyőzni – jegyezte meg a Liverpool ikonja.