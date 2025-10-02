1 órája
Szoboszlai Dominik stabil pont, de a szurkolók a régi hősöket követelik vissza a Liverpoolba
A Liverpool újabb fájdalmas vereséget szenvedett a Bajnokok Ligájában, és egyre hangosabban tör felszínre a feszültség az Anfielden. Szoboszlai Dominik neve ismét előkerült a szakértői elemzésekben, a szurkolók pedig nem kímélték a klubot.
Újabb kudarc a Bajnokok Ligája 2. fordulójában, és egyre nagyobb feszültség Liverpool háza táján. A tavalyi bajnokcsapat idén keresi önmagát, a drukkerek és a szakértők pedig egyre keményebben kritizálják Arne Slot vezetőedzőt és játékosait, Szoboszlai Dominik helye azonban stabil a csapatban.
A vezetőedző és a szakértők is elmondták a véleményüket Szoboszlai Dominikról
A Liverpool FC először a Premier League 6. fordulójában szenvedett vereséget az utolsó percekben, a Crystal Palace vendégeként. Három nappal később pedig jött az újabb pofon. Az UEFA-bajnokok ligája alapszakaszának 2. mérkőzésnapján a Galatasaray egy büntetőnek hála diadalmaskodott a „Pool” ellen. A mindent eldöntő tizenegyest Szoboszlai Dominik szabálytalansága után fújták be, Arne Slot viszont nem hibáztatta a magyar válogatott középpályást.
Szoboszlai Dominik főszereplésével dőlt el a mérkőzés a Galatasaray ellen
A korábbi legendás liverpooli középpályás, Jamie Carragher éles kritikákat fogalmazott meg a CBS Sports Golazo című műsorában. Nem csak a vezetőedzőt kritizálta, de a játékosok is kaptak hideget-meleget.
– Nemcsak a vereségek aggasztóak, hanem az egész eddigi kilenc meccs képe. Kaotikus a játék, mintha kosárlabdát néznénk. Slot jó edző, de idén a támadásokból hiányzik az extra, hátul pedig sokat gyengült a csapat. Most neki kell bizonyítania, hogy megéri-e a pénzét – mondta Carragher.
A Manchester City és az Aston Villa visszavonult labdarúgója, Micah Richards szerint korántsem ennyire rossz a helyzet a bajnok „Vörösöknél”.
– Jamie, nagyon rossz ezt hallani, amit mondasz, mert még mindig csak mindössze két vereségről beszélünk – mondta Richards.
A Liverpool klublegendája hamar rövidre zárta a beszélgetést, és elárulta, kiket látna szívesen a kezdő tizenegyben.
– Én azzal a stabil, megbízható középpályával állnék fel, amit tavaly is láthattunk, benne Szoboszlaival. Jobbhátvédként a most csereként beálló Bradley-t választanám, elöl pedig Isak és Szalah kezdene. A Liverpoolnak újra olyan csapattá kell válnia, amely erős, és amelyet nehéz legyőzni – jegyezte meg a Liverpool ikonja.
A Ripost cikke szerint sok drukker a „régi hősöket” követeli vissza: Andrew Robertsont, Trent Alexander-Arnoldot és Luis Díazt is viszont látnák a kezdőcsapatban. Trent jelenleg a Real Madrid játékosa, Luis Díaz pedig a Bayern München csapatát erősíti. Robertson helyét a fiatal Kerkez Milos foglalja el, akit ugyan nagy tehetségnek tartanak, de a szurkolók szerint még nincs kész arra, hogy pótolja az ikonikus skót balhátvédet. A drukkerek többször kritizálták az utóbbi időben Kerkezt heves vérmérséklete miatt. A bajnokság előző fordulójában a Palace elleni hajrában Kerkez bedobásra rúgta ki a labdát, amiből az ellenfél végül gólt szerzett, a szurkolók pedig értetlenül álltak a döntése után. A Liverpool csapatkapitánya viszont korábban a védelmébe vette a magyar válogatott balhátvédet.
– Kerkez teljesen rendben lesz. Fiatal játékosról van szó, aki egy új közegben próbálja megmutatni magát, és ez soha nem könnyű feladat. Óriási benne a potenciál, tele van energiával, és biztos vagyok benne, hogy hamarosan mindenki látni fogja, miért hoztuk őt ide – nyilatkozta Virgil van Dijk.