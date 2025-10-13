október 13., hétfő

Gyermekvédelmi focitorna

1 órája

Szoboszlai Dominik példája lelkesítette az oroszlányi futballtornán részt vevő gyerekeket

Címkék#futballtorna#Takács Károly#Fekete István Sportcentrum#oroszlányi sportélet#gyermekvédelem#Szoboszlai Dominik#példakép#polgármester

A sport erejéről és a példaképek fontosságáról is szó esett az oroszlányi gyermekvédelmi focitornán. Takács Károly polgármester Szoboszlai Dominik példáját hozta fel, hangsúlyozva, hogy a tehetség, a szorgalom és a kitartás együtt vezethet sikerhez, ezzel is lelkesítve a gyerekeket.

Szabó Bence

Hűvös őszi időben, október 10-én tartották az első gyermekotthonok közötti focitornát az Oroszlányi SZE Labdarúgó Szakosztály (OSZE) szervezésében, a Fekete István Sportcentrum műfüves pályáján. Az esemény megnyitóján Takács Károly polgármester lelkesítő beszédében Szoboszlai Dominik példáját is hangoztatta, így buzdítva a gyerekeket.

Takács Károly polgármester Szoboszlai nevével buzdította a gyermekeket.
Takács Károly lelkesítő példaként hozta fel Szoboszlait
Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra / kemma.hu

Szoboszlai Dominik példakép lehet a gyermekek számára

Az eseményt Gálos Csaba labdarúgó szakosztályvezető nyitotta meg, aki hangsúlyozta a sport fontosságát a gyerekek életében. A rendezvény célja volt továbbá, hogy a gyermekek számára közös sportélményt és örömteli pillanatokat teremtsen, erősítve ezzel a társadalmi összefogást és a gyermekvédelem ügyére való figyelmet.

Gálos Csaba köszöntője után Takács Károly, Oroszlány polgármestere folytatta soraival. Beszédében kiemelte: 

  • a sportlétesítmény fontosságát a város és a gyerekek számára 
  • Mók Attila alpolgármester munkáját az oroszlányi sportéletért 
  • Szoboszlai Dominik példáját 
  • a sport jellemformáló hatását

A polgármester kiemelte, hogy a Fekete István Sportcentrum létrehozása nem volt egyszerű feladat, de továbbra is szívügyének tekinti a város sportéletének támogatását, amiben kiemelt szerepet vállal Mók Attila alpolgármester is. A futballtorna kapcsán igyekezett bátorítani is a fiatalokat.

Egy Szoboszlai Dominik világában élni, szerintem ez kiváló húzóerő

– inspirálta a gyerekeket Takács Károly.

A városvezető kiemelte továbbá a sport jellemformáló erejét, valamint azt, hogy a mozgás kitartásra és céltudatosságra ösztönzi a fiatalokat. 

A sport nemcsak sport önmagában, hanem egy emberformáló, jellemformáló dolog is

– mondta Takács Károly.

A Gyermekvédelmi Központ és a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató gondozásában élő gyermekek számára szervezett futballtornán természetesen a díjak sem maradtak el, azonban a polgármester zárásképpen kihangsúlyozta, hogy szerinte mindenki győztesként távozik majd a pályáról.

A díjak sem maradtak el a gyermekvédelmi focitornán
A sportélmény számított leginkább, de a díjaknak is örültek a gyerekek
Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra / kemma.hu

Minden gyermek aranyéremmel távozott

A meccsek kiváló hangulatban teltek, a gyerekek pedig a hűvös idő ellenére is csak nehezen szakadtak el a pályától. A torna végén Gálos Csaba a legjobbakat szólította, majd minden résztvevő aranyérmet vehetett át. Hangsúlyozta, hogy nem a kupák és az érmek a legfontosabbak, hanem az, hogy mindenki jó élményekkel távozzon.

Örömteli pillanatok a gyermekvédelmi focitornán.
Mosolygós arcok a gól után a gyermekvédelmi futballtornán
Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra/Kemma.hu

Virágzik az oroszlányi sportélet – nyert az MVM-OSE Lions

Az oroszlányi csapat október 11-én száz pont fölé jutva aratott győzelmet. Az MVM-OSE Lions izgalmas mérkőzésen múlta felül a Kecskemétet az élvonalbeli férfi kosárlabda-bajnokságban.

 

