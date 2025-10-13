1 órája
Szoboszlai Dominik példája lelkesítette az oroszlányi futballtornán részt vevő gyerekeket
A sport erejéről és a példaképek fontosságáról is szó esett az oroszlányi gyermekvédelmi focitornán. Takács Károly polgármester Szoboszlai Dominik példáját hozta fel, hangsúlyozva, hogy a tehetség, a szorgalom és a kitartás együtt vezethet sikerhez, ezzel is lelkesítve a gyerekeket.
Hűvös őszi időben, október 10-én tartották az első gyermekotthonok közötti focitornát az Oroszlányi SZE Labdarúgó Szakosztály (OSZE) szervezésében, a Fekete István Sportcentrum műfüves pályáján. Az esemény megnyitóján Takács Károly polgármester lelkesítő beszédében Szoboszlai Dominik példáját is hangoztatta, így buzdítva a gyerekeket.
Szoboszlai Dominik példakép lehet a gyermekek számára
Az eseményt Gálos Csaba labdarúgó szakosztályvezető nyitotta meg, aki hangsúlyozta a sport fontosságát a gyerekek életében. A rendezvény célja volt továbbá, hogy a gyermekek számára közös sportélményt és örömteli pillanatokat teremtsen, erősítve ezzel a társadalmi összefogást és a gyermekvédelem ügyére való figyelmet.
Gálos Csaba köszöntője után Takács Károly, Oroszlány polgármestere folytatta soraival. Beszédében kiemelte:
- a sportlétesítmény fontosságát a város és a gyerekek számára
- Mók Attila alpolgármester munkáját az oroszlányi sportéletért
- Szoboszlai Dominik példáját
- a sport jellemformáló hatását
A polgármester kiemelte, hogy a Fekete István Sportcentrum létrehozása nem volt egyszerű feladat, de továbbra is szívügyének tekinti a város sportéletének támogatását, amiben kiemelt szerepet vállal Mók Attila alpolgármester is. A futballtorna kapcsán igyekezett bátorítani is a fiatalokat.
Egy Szoboszlai Dominik világában élni, szerintem ez kiváló húzóerő
– inspirálta a gyerekeket Takács Károly.
A városvezető kiemelte továbbá a sport jellemformáló erejét, valamint azt, hogy a mozgás kitartásra és céltudatosságra ösztönzi a fiatalokat.
A sport nemcsak sport önmagában, hanem egy emberformáló, jellemformáló dolog is
– mondta Takács Károly.
A Gyermekvédelmi Központ és a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató gondozásában élő gyermekek számára szervezett futballtornán természetesen a díjak sem maradtak el, azonban a polgármester zárásképpen kihangsúlyozta, hogy szerinte mindenki győztesként távozik majd a pályáról.
Minden gyermek aranyéremmel távozott
A meccsek kiváló hangulatban teltek, a gyerekek pedig a hűvös idő ellenére is csak nehezen szakadtak el a pályától. A torna végén Gálos Csaba a legjobbakat szólította, majd minden résztvevő aranyérmet vehetett át. Hangsúlyozta, hogy nem a kupák és az érmek a legfontosabbak, hanem az, hogy mindenki jó élményekkel távozzon.
