Labdarúgás

2 órája

Kövesd a meccsekre Szoboszlai Dominikot

Bajnokok Ligája, Szoboszlai Dominik, Liverpool

Egyre felkapottabb a sportturizmus világszerte. Szoboszlai Dominik mérkőzéseit egyre többen látogatják itthonról is. Utánajártunk, milyen úton teszi ezt az utazók többsége.

Bátorfi Tamás

A sportvilágában egyre felkapottabb a sportturizmus. Több utazási iroda is bővítette a kínálatát, kifejezetten ennek a fellendülésnek köszönhetően. Szoboszlai Dominik liverpooli mérkőzéseire is kínálnak különböző csomagokat.

Szoboszlai Dominik és Milos Kerkez otthona Liverpoolban az Anfield
Szoboszlai Dominik második otthona az Anfield Road 
Forrás: visitliverpool.com

Szoboszlai Dominik meccseire a vármegyéből

Különböző utazási csomagok érhetőek el a tatabányai Turul Utazási Iroda kínálatában, akár Bajnokok Ligája mérkőzésekre is. A Real Madrid Liverpool elleni mérkőzésén Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost is láthatják a pályán a szurkolók.  Aki a két magyarért utazna Liverpoolba, annak 307.090 forintot kell fizetnie fejenként a csomagért. 

Az ár tartalmazza:

  • a közvetlen repülőút teljes költségét,
  • a mérkőzésre és a reptérre való transzfert,
  • az 1 éjszakára szóló szállást és 
  • a Bajnokok Ligája belépőjegyet.

Felár ellenében kérhető a 4 csillagos szállodai elhelyezés, reggeli ellátás, elsőbbségi beszállás és hosszú oldali mérkőzésjegy is. Az utazási iroda munkatársa elmondta, a vármegyéből kevesen keresik az összeállított csomagokat, inkább saját úton próbálják a szurkolók megoldani a mérkőzéseken való részvételt.

BL-élmény költségei

A Liverpool mérkőzéseire már 9 fontért (4000 forintért) kaphatóak a Bajnokok Ligája felnőtt jegyek, a klub hivatalos honlapja szerint. A jegyek természetesen hihetetlen gyorsasággal fogynak és szerencsés aki ilyen áron juthat jegyekhez.  A mérkőzés belépő mellé a retúrjegy költsége nagyjából 30-60 ezer forint körülire tehető repülős utazás esetén. Ezek az árak kedvező feltételek mellett értendőek. A reptérről a városba történő utazás busszal vagy taxival is megvalósítható. Időben mindkét megoldás kb. 30 percet vesz igénybe. Árban a buszok 2-3 fontba kerülnek, még az Uber vagy taxi szolgáltatások nagyon eltérő árazásúak lehetnek. A 20-40 ezer forint körül tudunk egy fő részére egy éjszakára szállást foglalni. Nyilván ez igényünktől függ, drágább és olcsóbb szállások is elérhetőek.

Vb részvétel

A világbajnoki-selejtezőkön nyújtott remek magyar teljesítmény okot adhat a bizakodásra. Az utazási irodák számára nagy fogás lehet, egy esetleges vb-részvétel a magyar válogatott részéről. A 2026-os labdarúgó világbajnokság, Amerikai Egyesült Államok, Mexikó és Kanada közös rendezésével fog megvalósulni. Ezek az európai emberek számára viszonylag nehezen megközelíthető helyszínek lesznek, így jól jöhet majd a segítség az utazási irodák részéről. Talán ez lehet a helyi sportkedvelők számára az első nagyobb lépés, az utazási irodák felé.

