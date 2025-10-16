2 órája
Kövesd a meccsekre Szoboszlai Dominikot
Egyre felkapottabb a sportturizmus világszerte. Szoboszlai Dominik mérkőzéseit egyre többen látogatják itthonról is. Utánajártunk, milyen úton teszi ezt az utazók többsége.
A sportvilágában egyre felkapottabb a sportturizmus. Több utazási iroda is bővítette a kínálatát, kifejezetten ennek a fellendülésnek köszönhetően. Szoboszlai Dominik liverpooli mérkőzéseire is kínálnak különböző csomagokat.
Szoboszlai Dominik meccseire a vármegyéből
Különböző utazási csomagok érhetőek el a tatabányai Turul Utazási Iroda kínálatában, akár Bajnokok Ligája mérkőzésekre is. A Real Madrid Liverpool elleni mérkőzésén Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost is láthatják a pályán a szurkolók. Aki a két magyarért utazna Liverpoolba, annak 307.090 forintot kell fizetnie fejenként a csomagért.
Az ár tartalmazza:
- a közvetlen repülőút teljes költségét,
- a mérkőzésre és a reptérre való transzfert,
- az 1 éjszakára szóló szállást és
- a Bajnokok Ligája belépőjegyet.
Felár ellenében kérhető a 4 csillagos szállodai elhelyezés, reggeli ellátás, elsőbbségi beszállás és hosszú oldali mérkőzésjegy is. Az utazási iroda munkatársa elmondta, a vármegyéből kevesen keresik az összeállított csomagokat, inkább saját úton próbálják a szurkolók megoldani a mérkőzéseken való részvételt.
BL-élmény költségei
A Liverpool mérkőzéseire már 9 fontért (4000 forintért) kaphatóak a Bajnokok Ligája felnőtt jegyek, a klub hivatalos honlapja szerint. A jegyek természetesen hihetetlen gyorsasággal fogynak és szerencsés aki ilyen áron juthat jegyekhez. A mérkőzés belépő mellé a retúrjegy költsége nagyjából 30-60 ezer forint körülire tehető repülős utazás esetén. Ezek az árak kedvező feltételek mellett értendőek. A reptérről a városba történő utazás busszal vagy taxival is megvalósítható. Időben mindkét megoldás kb. 30 percet vesz igénybe. Árban a buszok 2-3 fontba kerülnek, még az Uber vagy taxi szolgáltatások nagyon eltérő árazásúak lehetnek. A 20-40 ezer forint körül tudunk egy fő részére egy éjszakára szállást foglalni. Nyilván ez igényünktől függ, drágább és olcsóbb szállások is elérhetőek.
Vb részvétel
A világbajnoki-selejtezőkön nyújtott remek magyar teljesítmény okot adhat a bizakodásra. Az utazási irodák számára nagy fogás lehet, egy esetleges vb-részvétel a magyar válogatott részéről. A 2026-os labdarúgó világbajnokság, Amerikai Egyesült Államok, Mexikó és Kanada közös rendezésével fog megvalósulni. Ezek az európai emberek számára viszonylag nehezen megközelíthető helyszínek lesznek, így jól jöhet majd a segítség az utazási irodák részéről. Talán ez lehet a helyi sportkedvelők számára az első nagyobb lépés, az utazási irodák felé.
