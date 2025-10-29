október 29., szerda

Nárcisz névnap

15°
+14
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

1 órája

Szoboszlai Dominik liverpooli szereplése veszélybe került – Arne Slot nyílt levélben reagált a szurkolóknak

Címkék#kezdőcsapatok#Szoboszlai Dominik#Ligakupa#Liverpool#mérkőzés#Crystal Palace#labdarúgás

Arne Slot kockázatos lépésre szánhatja el magát a Crystal Palace elleni angol Ligakupa meccs előtt. Az edző nyílt levelet is címzett a szurkolóknak a csapat hanyatlásáról. Szoboszlai Dominik liverpooli teljesítménye kimagasló az idei szezonban, Slot mégis kihagyná őt a kezdőcsapatból.

Szabó Bence

Az angol labdarúgó Ligakupa negyedik fordulójában Arne Slot együttese a Crystal Palace csapata ellen lép pályára. Szoboszlai Dominik liverpooli karrierje során nem ez lenne az első eset, hogy egy Ligakupa meccsen pihenteti az edző, de a csapat jelenlegi helyzetét nézve ez sokba is kerülhet a Liverpoolnak.

Szoboszlai Dominik liverpooli teljesítményére nem lehet panasz.
Szoboszlai Dominik liverpooli karrierje során alig néhányszor maradt ki a kezdőcsapatból
Forrás: Szoboszlai Dominik/Instagram

Szoboszlai Dominik liverpooli formája ellenére kimaradna a kezdőcsapatból

Nehéz napokat él meg a Liverpool FC. A Premier League-ben már a negyedik vereségét szenvedte el zsinórban és több kulcsjátékosát is sérülés miatt nélkülöznie kell Arne Slotnak. A vezetőedző részéről így érthető döntés lenne, ha a még egészséges alapembereit pihentetné. Ez azonban a csapat formáját nézve kockázatos lenne.

A Liverpool sérültjei: 

  • Curtis Jones
  • Alexander Isak
  • Ryan Gravenberch
  • Jeremie Frimpong
  • Alisson
  • Giovanni Leoni
  • Jayden Danns
  • Stefan Bajcetic

Hogy nézne ki a Liverpool kezdőcsapata a Crystal Palace ellen?

A kezdő tizenegyben Szoboszlai Dominik sem kapna szerepet, illetve a védelem nagy része is fel lenne forgatva. A Virgil van Dijk és Konate középhátvéd páros helyett, Endo és Joe Gomez nehezíteni meg a Palace támadóinak helyzetét. A támadó pozícióban Chiesát látnák legszívesebben. A kapuban a harmadik számú hálóőr Freddie Woodman juthat szerephez – írja a This is Anfield.

Arne Slot nyílt levele a szurkolóknak

A Liverpool vezetőedzője meglepő módon kihagyta a Palace elleni mérkőzés sajtótájékoztatóját, majd nyilvánosságra hozta a liverpooli szurkolóknak címzett levelét. A levélben összefoglalja a klub jelenlegi nehézségeit és a megoldásokat. A tréner felelősséget vállalt a Pool rossz szériája miatt, és erőt merítene a kudarcokból.

Nincsenek kifogások. Tudjuk, mik a problémák, de nem használhatjuk ezeket mentségként. Fájdalmas, amikor kikapunk, de ezekből a pillanatokból kell motivációt meríteni.

– írta az Empire Of The Kop az edző levele alapján.

Szoboszlai Dominik statisztikái alapján a kezdőben lenne a helye

A magyar középpályás teljesítményére nem lehet panasz az idei szezonban. Szinte minden fontosabb találkozón kezdett eddig, és rendre jó értékeléseket kapott, a csapat gyenge teljesítménye ellenére.

A mostani edzői döntésnek az állhat a hátterében, hogy hosszú még az idény, és ahhoz, hogy Szoboszlaiék csapata versenyben tudjon maradni a kupákért, Arne Slotnak rotálnia kell a csapatát.

Szoboszlai Dominik értékelései az elmúlt három meccsről.
Szoboszlai pontszámai az elmúlt három mérkőzésről
Forrás: Sofascore

A Liverpool este 20:45-től lép pályára az Anfielden a Ligakupa negyedik fordulójában, ahol a tét nemcsak a továbbjutás, hanem a csapat önbizalmának visszaszerzése is.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu