Szoboszlai Dominik liverpooli szereplése veszélybe került – Arne Slot nyílt levélben reagált a szurkolóknak

Az angol labdarúgó Ligakupa negyedik fordulójában Arne Slot együttese a Crystal Palace csapata ellen lép pályára. Szoboszlai Dominik liverpooli karrierje során nem ez lenne az első eset, hogy egy Ligakupa meccsen pihenteti az edző, de a csapat jelenlegi helyzetét nézve ez sokba is kerülhet a Liverpoolnak.

Szoboszlai Dominik liverpooli karrierje során alig néhányszor maradt ki a kezdőcsapatból

Szoboszlai Dominik liverpooli formája ellenére kimaradna a kezdőcsapatból

Nehéz napokat él meg a Liverpool FC. A Premier League-ben már a negyedik vereségét szenvedte el zsinórban és több kulcsjátékosát is sérülés miatt nélkülöznie kell Arne Slotnak. A vezetőedző részéről így érthető döntés lenne, ha a még egészséges alapembereit pihentetné. Ez azonban a csapat formáját nézve kockázatos lenne.

A Liverpool sérültjei:

Curtis Jones

Alexander Isak

Ryan Gravenberch

Jeremie Frimpong

Alisson

Giovanni Leoni

Jayden Danns

Stefan Bajcetic

Hogy nézne ki a Liverpool kezdőcsapata a Crystal Palace ellen?

A kezdő tizenegyben Szoboszlai Dominik sem kapna szerepet, illetve a védelem nagy része is fel lenne forgatva. A Virgil van Dijk és Konate középhátvéd páros helyett, Endo és Joe Gomez nehezíteni meg a Palace támadóinak helyzetét. A támadó pozícióban Chiesát látnák legszívesebben. A kapuban a harmadik számú hálóőr Freddie Woodman juthat szerephez – írja a This is Anfield.

Arne Slot nyílt levele a szurkolóknak

A Liverpool vezetőedzője meglepő módon kihagyta a Palace elleni mérkőzés sajtótájékoztatóját, majd nyilvánosságra hozta a liverpooli szurkolóknak címzett levelét. A levélben összefoglalja a klub jelenlegi nehézségeit és a megoldásokat. A tréner felelősséget vállalt a Pool rossz szériája miatt, és erőt merítene a kudarcokból.

Nincsenek kifogások. Tudjuk, mik a problémák, de nem használhatjuk ezeket mentségként. Fájdalmas, amikor kikapunk, de ezekből a pillanatokból kell motivációt meríteni.

– írta az Empire Of The Kop az edző levele alapján.

Szoboszlai Dominik statisztikái alapján a kezdőben lenne a helye

A magyar középpályás teljesítményére nem lehet panasz az idei szezonban. Szinte minden fontosabb találkozón kezdett eddig, és rendre jó értékeléseket kapott, a csapat gyenge teljesítménye ellenére.