1 órája
Szoboszlai Dominik liverpooli szereplése veszélybe került – Arne Slot nyílt levélben reagált a szurkolóknak
Arne Slot kockázatos lépésre szánhatja el magát a Crystal Palace elleni angol Ligakupa meccs előtt. Az edző nyílt levelet is címzett a szurkolóknak a csapat hanyatlásáról. Szoboszlai Dominik liverpooli teljesítménye kimagasló az idei szezonban, Slot mégis kihagyná őt a kezdőcsapatból.
Az angol labdarúgó Ligakupa negyedik fordulójában Arne Slot együttese a Crystal Palace csapata ellen lép pályára. Szoboszlai Dominik liverpooli karrierje során nem ez lenne az első eset, hogy egy Ligakupa meccsen pihenteti az edző, de a csapat jelenlegi helyzetét nézve ez sokba is kerülhet a Liverpoolnak.
Szoboszlai Dominik liverpooli formája ellenére kimaradna a kezdőcsapatból
Nehéz napokat él meg a Liverpool FC. A Premier League-ben már a negyedik vereségét szenvedte el zsinórban és több kulcsjátékosát is sérülés miatt nélkülöznie kell Arne Slotnak. A vezetőedző részéről így érthető döntés lenne, ha a még egészséges alapembereit pihentetné. Ez azonban a csapat formáját nézve kockázatos lenne.
A Liverpool sérültjei:
- Curtis Jones
- Alexander Isak
- Ryan Gravenberch
- Jeremie Frimpong
- Alisson
- Giovanni Leoni
- Jayden Danns
- Stefan Bajcetic
Hogy nézne ki a Liverpool kezdőcsapata a Crystal Palace ellen?
A kezdő tizenegyben Szoboszlai Dominik sem kapna szerepet, illetve a védelem nagy része is fel lenne forgatva. A Virgil van Dijk és Konate középhátvéd páros helyett, Endo és Joe Gomez nehezíteni meg a Palace támadóinak helyzetét. A támadó pozícióban Chiesát látnák legszívesebben. A kapuban a harmadik számú hálóőr Freddie Woodman juthat szerephez – írja a This is Anfield.
Arne Slot nyílt levele a szurkolóknak
A Liverpool vezetőedzője meglepő módon kihagyta a Palace elleni mérkőzés sajtótájékoztatóját, majd nyilvánosságra hozta a liverpooli szurkolóknak címzett levelét. A levélben összefoglalja a klub jelenlegi nehézségeit és a megoldásokat. A tréner felelősséget vállalt a Pool rossz szériája miatt, és erőt merítene a kudarcokból.
Nincsenek kifogások. Tudjuk, mik a problémák, de nem használhatjuk ezeket mentségként. Fájdalmas, amikor kikapunk, de ezekből a pillanatokból kell motivációt meríteni.
– írta az Empire Of The Kop az edző levele alapján.
Szoboszlai Dominik statisztikái alapján a kezdőben lenne a helye
A magyar középpályás teljesítményére nem lehet panasz az idei szezonban. Szinte minden fontosabb találkozón kezdett eddig, és rendre jó értékeléseket kapott, a csapat gyenge teljesítménye ellenére.
A mostani edzői döntésnek az állhat a hátterében, hogy hosszú még az idény, és ahhoz, hogy Szoboszlaiék csapata versenyben tudjon maradni a kupákért, Arne Slotnak rotálnia kell a csapatát.
A Liverpool este 20:45-től lép pályára az Anfielden a Ligakupa negyedik fordulójában, ahol a tét nemcsak a továbbjutás, hanem a csapat önbizalmának visszaszerzése is.