Bajnokok Ligája

19 perce

A Frankfurt otthonában javíthatnak Szoboszlaiék, rangadó Madridban

Címkék#Chelsea#juventus#Real Madrid#Szoboszlai Dominik#Eintracht Frankfurt#Liverpool

A 3. forduló második játéknapját rendezik ma este a labdarúgó Bajnokok Ligájában. Szoboszlai Dominik Liverpoolja Frankfurtban próbálhat kikecmeregni a gödörből.

Várvizi Tamás

Kár lenne tagadni, a Liverpool gödörbe került az elmúlt hetekben: Szoboszlai Dominikék a bajnokságban sorrendben a Crystal Palace-tól, a Chelsea-től és a Manchester Unitedtól is kikaptak, mi több, a BL legutóbbi körében a Galatasaray otthonában is alulmaradtak. 

szoboszlai dominik csapata frankfurtban vendégszerepel
Szoboszlai Dominik csapata Frankfurtban játszik, a nap rangadója azonban a Real Madrid-Juventus, Mbappétől gólokat várnak a spanyolok
Forrás:  Getty Images

Szoboszlai Dominik csapattársa ismerős közegben futballozhat

Az angolok most a Frankfurt otthonában javíthatnak, ami nem ígérkezik könnyű feladatnak: a német csapat egy győzelmet és egy vereséget tud eddig felmutatni a ligaszakaszban, a bajnokságban pedig a középmezőny elején helyezkednek el. A találkozó egy labdarúgó számára egészen biztosan különleges lesz: a Pool centere, Hugo Ekitike történetesen Frankfurtból tette át székhelyét Liverpoolba, és a legtöbb szakportál a kezdőbe is jelöli őt.

A nap rangadóját azonban nem Frankfurtban, hanem Madridban rendezik, ahol a Real a Juventust látja vendégül. A mérkőzés esélyese egyértelműen a hazai csapat: az Atlético elleni botlást leszámítva remekelnek a szezonban, míg a Juve a hétvégén elszenvedte első bajnoki vereségét és a BL-ben is csak két döntetlenje van. Ennek megfelelően Igor Tudor vezetőedző alatt el is kezdett inogni a kispad...

Essék szó a Chelsea-ről is, mely a holland Ajaxot fogadja este. A londoniak favoritok, az egyedüli zavaró tényező a rengeteg sérült: Palmer, Delap, Colwill, Essugo és Enzo Fernandez és Wesley Fofana nem léphet pályára, csakúgy, mint az eltiltott Joao Pedro. Ennek ellenére meglepő lenne, ha otthon nem gyűjtenék be a három pontot a ligautolsó hollandok ellen. A Pool–Frankfurthoz hasonlóan itt is pályára léphet egy ex: Jorrel Hato nyáron az Ajaxtól igazolt a Chelsea-hez.

A Bajnokok Ligája szerdai menetrendje

18:45: Athletic Bilbao–Qarabag, Galatasaray–Bodoe/Glimt. 21 óra: Monaco–Tottenham, Atalanta–Slavia Praga, Bayrn München–Club Bruges, Chelsea–Ajax, Eintracht Frankfurt–Liverpool, Real Madrid–Juventus, Sporting CP–Marseille.

 

