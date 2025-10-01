Szoboszlai Dominik főszereplésével dőlt el a mérkőzés a Galatasaray ellen

Nem akármilyen dráma zajlott kedden este Isztambulban, hiszen a Galatasaray hazai pályán 1–0-ra legyőzte a Liverpoolt a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának 2. fordulójában. Sokan úgy vélik, hogy az eredményt egyetlen vitatott pillanat döntötte el, amelynek kulcsszereplője Szoboszlai Dominik volt.

Szoboszlai Dominik a mérkőzés elején szabálytalankodott

Forrás: Szoboszlai Dominik/Instagram

Szoboszlai Dominik mozdulata lett a meccs fordulópontja

Dominik ismét jobbhátvéd poszton kezdett, a török csapat pedig igyekezett az ő oldalán vezetni a támadásait. A 14–15. perc tájékán történt a vitatott eset. Baris Yilmaz megkapta a labdát a Liverpool tizenhatosán belül, megfordult, és Szoboszlai jobb karja ránézésre hozzáért. Yilmaz összeesett, Clément Turpin játékvezető nem habozott, tizenegyest ítélt. Victor Osimhen higgadtan végezte el a büntetőt, a kapus Alisson már elmozdult, de a középre irányzott lövés így is bevágódott. A Liverpool FC trénere, Arne Slot megvédte Szoboszlait a szabálytalansága kapcsán.

Szoboszlai nem követett el hibát. Az ellenfél érzett egy minimális kontaktot, majd a földre esett. Egy alig húszszázalékos esélyből százszázalékos büntetőt csinált, ami rendkívül ravasz megoldás volt tőle

– nyilatkozott a mérkőzés után a holland szakvezető.

A második félidőben Arne Slot három cserét is végrehajtott a 62. percben. Beállt Salah, Isak és Connor Bradley is, így Szoboszlai visszakerült a középpályára. Hála neki, a próbálkozások száma és intenzitása nőtt, de a „Galata” állta a sarat. A 72. percben Sallai Roland is beszállt a meccsbe a török csapat oldalán, aki a válogatottban Szoboszlai és Kerkez társa, ám most a Galatasaray színeiben igyekezett megnehezíteni honfitársai és a Liverpool helyzetét.

A magyar válogatott középpályás lendületesen vezette a támadásokat, a „Pool” azonban nem tudta feltörni a „Galata” védelmét, egészen a 88. percig. Turpin játékvezető tizenegyest ítélt a „Vörösöknek” de a VAR (videóbíró) vizsgálat után visszavonták a döntést, így vereséggel búcsúztak Szoboszlaiék az isztambuli stadionból.

A vesztes BL-találkozó után azonban újabb kihívás vár a Liverpoolra. Szombat este a Premier League 7. fordulójában a Chelsea otthonában, a Stamford Bridge-en lép pályára Arne Slot csapata.