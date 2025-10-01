október 1., szerda

Malvin névnap

+16
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Bajnokok Ligája

2 órája

Szoboszlai Dominik főszereplésével dőlt el a mérkőzés a Galatasaray ellen

Címkék#Arne Slot#Kerkez Milos#Szoboszlai Dominik#Liverpool#Galatasaray#Sallai Roland#nyilatkozat

A Galatasaray-Liverpool találkozó minden percében érezhető volt a feszültség. Végül egyetlen Szoboszlai Dominik megmozdulás határozta meg a mérkőzés végeredményét. Az esettel kapcsolatban Arne Slot vezetőedző is megszólalt.

Szabó Bence

Nem akármilyen dráma zajlott kedden este Isztambulban, hiszen a Galatasaray hazai pályán 1–0-ra legyőzte a Liverpoolt a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának 2. fordulójában. Sokan úgy vélik, hogy az eredményt egyetlen vitatott pillanat döntötte el, amelynek kulcsszereplője Szoboszlai Dominik volt.

Szoboszlai Dominik a Galatasaray ellen büntetőt hozott össze.
Szoboszlai Dominik a mérkőzés elején szabálytalankodott
Forrás: Szoboszlai Dominik/Instagram

Szoboszlai Dominik mozdulata lett a meccs fordulópontja

Dominik ismét jobbhátvéd poszton kezdett, a török csapat pedig igyekezett az ő oldalán vezetni a támadásait. A 14–15. perc tájékán történt a vitatott eset. Baris Yilmaz megkapta a labdát a Liverpool tizenhatosán belül, megfordult, és Szoboszlai jobb karja ránézésre hozzáért. Yilmaz összeesett, Clément Turpin játékvezető nem habozott, tizenegyest ítélt. Victor Osimhen higgadtan végezte el a büntetőt, a kapus Alisson már elmozdult, de a középre irányzott lövés így is bevágódott. A Liverpool FC trénere, Arne Slot megvédte Szoboszlait a szabálytalansága kapcsán.

Szoboszlai nem követett el hibát. Az ellenfél érzett egy minimális kontaktot, majd a földre esett. Egy alig húszszázalékos esélyből százszázalékos büntetőt csinált, ami rendkívül ravasz megoldás volt tőle

 – nyilatkozott a mérkőzés után a holland szakvezető.

A második félidőben Arne Slot három cserét is végrehajtott a 62. percben. Beállt Salah, Isak és Connor Bradley is, így Szoboszlai visszakerült a középpályára. Hála neki, a próbálkozások száma és intenzitása nőtt, de a „Galata” állta a sarat. A 72. percben Sallai Roland is beszállt a meccsbe a török csapat oldalán, aki a válogatottban Szoboszlai és Kerkez társa, ám most a Galatasaray színeiben igyekezett megnehezíteni honfitársai és a Liverpool helyzetét. 

A magyar válogatott középpályás lendületesen vezette a támadásokat, a „Pool” azonban nem tudta feltörni a „Galata” védelmét, egészen a 88. percig. Turpin játékvezető tizenegyest ítélt a „Vörösöknek” de a VAR (videóbíró) vizsgálat után visszavonták a döntést, így vereséggel búcsúztak Szoboszlaiék az isztambuli stadionból. 

A vesztes BL-találkozó után azonban újabb kihívás vár a Liverpoolra. Szombat este a Premier League 7. fordulójában a Chelsea otthonában, a Stamford Bridge-en lép pályára Arne Slot csapata.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu