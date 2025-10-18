Szoboszlai Dominik és a 40 éves fociálom

A magyar labdarúgó-válogatott legutóbb az 1986-os világbajnokságon tudott részt venni. 40 év után Szoboszlai Dominik vezetheti újra világbajnokságra a nemzeti csapatot.

Szoboszlai Dominik és Marco Rossi meghatározó karakterei lehetnek az esetleges vb részvételnek

Fotó: Illyés Tibor / Forrás: MTI

Szoboszlai Dominik vezetésével 40 év után újra van esély - mennyivel másabb a helyzet?

1986 óta vár minden magyar futballkedvelő egy újabb labdarúgó világbajnoki részvételre. Az akkori világbajnoki-selejtező csoportunkban Ausztria, Hollandia és Ciprus ellen kellett pályára lépnünk.

1984 . szeptember 26-án Ausztria ellen kezdtük meg a selejtező-sorozaton való részvételt. A budapesti mérkőzésen 3-1-es végeredmény született. A magyar győzelemhez Nagy, Esterházy és Kardos járult hozzá gólokkal. A Népstadionban aratott győzelem után bizakodva várhatták a szurkolók a következő selejtező mérkőzéseket. A következő fordulóban Hollandia és Ciprus csapatát is 2-1-re sikerült legyőzni. A két idegenbeli győzelemnek is köszönhetően 3 diadallal a csoport élén várhatta a csapat a következő évi folytatást.

. szeptember 26-án Ausztria ellen kezdtük meg a selejtező-sorozaton való részvételt. A budapesti mérkőzésen 3-1-es végeredmény született. A magyar győzelemhez Nagy, Esterházy és Kardos járult hozzá gólokkal. A Népstadionban aratott győzelem után bizakodva várhatták a szurkolók a következő selejtező mérkőzéseket. A következő fordulóban Hollandia és Ciprus csapatát is 2-1-re sikerült legyőzni. A két idegenbeli győzelemnek is köszönhetően 3 diadallal a csoport élén várhatta a csapat a következő évi folytatást. 1985-ben Ciprus ellen folytattuk, ahol 2-0-ás győzelmet aratott válogatottunk, így újabb két pontot szereztünk. Matematikailag Bécsben harcoltuk ki a vb részvételt, ahol az utolsó előtti selejtező mérkőzésen remek játékkal múltuk felül Ausztriát. Gólt sem kapva Kiprich duplájával és Détári góljával 3-0 arányban nyertünk, ezzel biztossá vált a mexikói vb részvétel. Utolsó mérkőzésünk viszont tartogatott még váratlan fordulatot. A Népstadionban több, mint 70 ezer ember várta az "örömfocit", azonban ez elmaradt. Hollandia ellen egyáltalán nem volt szégyen kikapni, a mutatott játékra sem lehetett panasz, egyszerűen a gólok nem jöttek. A magyar szurkolók ünnepelni érkeztek, azonban a mérkőzés vége felé füttykoncert kerekedett a Népstadionban. Sokat elmond, hogy a játékosok a hármas sípszó után azonnal az öltözőbe siettek. Így végződött végül a világbajnokságra való sikeres kvalifikáció.

A vb-szereplést érő bécsi győzelem

2026-ban újra világbajnokság és a véletlen apropója, hogy Mexikó az 1986-os tornához hasonlóan újra rendező ország. Az Amerikai Egyesült Államok, Kanada és Mexikó által közösen rendezett világbajnokság lesz az első, aminek három ország közösen adhat otthont. Érdekesség még, hogy az első futball-vb, amin 48 csapat fog szerepelni.

A jelen és a jövő helyzete

A magyar csapatnak meglehet az esélye a 48 csapatba való bekerüléshez, akik rész vehetnek a világbajnokságon. Bizakodásra adhat okot a Portugália-Magyarország mérkőzésen nyújtott teljesítmény. A nemzeti csapat teljesítményét a támadósorba visszatérő Sallai Roland is nagyban segítette. A Lisszabonban szerzett egy pontnak köszönhetően Magyarország jelenleg csoportja második, pótselejtezőt érő helyén áll. A 2026-os selejtező sorozatban még két párharc vár a magyar válogatottra. November 13-án Örményországba látogat Marco Rossi csapata. A hazai mérkőzésen 2-0 arányban győzedelmeskedtünk az örmények felett. Az a találkozó rendkívül fontos lesz, győzelem esetén ugyanis bebiztosíthatja magyar válogatott a vb-pótselejtező részvételét. Azonban ez csak akkor valósulhat meg, ha Portugália legyőzi Írországot. Az idei utolsó mérkőzésünkön, november 16-án a Puskás Arénában lépünk pályára: Magyarország Írország válogatottja ellen zárja le a világbajnoki-selejtező sorozatot.